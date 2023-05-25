قالت هيئة قناة السويس، الخميس إن طواقم الهيئة تمكنت من إصلاح عطل طارئ أصاب ماكينات سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23"، فجر اليوم.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان، إن عمال الإنقاذ البحري نجحوا في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر.

وأضاف ربيع أن السفينة تُجرُّ للغاطس الخارجي للقناة بوساطة ثلاث قاطرات، تمهيداً لاستئناف حركة الملاحة المتعطلة.

وفجر الخميس، أصاب عطل طارئ سفينة نقل البضائع ما أدى إلى توقفها وتعطل حركة الملاحة في الاتجاهين.

وأظهر موقع "مارين ترافيك" لتتبع السفن وبيانات "رفينيتيف" أن السفينة التي جنحت، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية في جوار الجانب الشرقي للقناة.

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين، فور الانتهاء من جرّ السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونغ كونغ 190 متراً، وعرضها 32 متراً، وحمولتها 34 ألف طن.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها، جرى الدفع بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وجرّها للغاطس الخارجي.

وأضاف ربيع: "إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات، وبعد إصلاح عطل الونش رُفع المخطاف مرة أخرى واستُؤنفت عملية توصيل القاطرات ثم جرّها".

وفي عام 2021، ووسط رياح عاتية سدت سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" المجرى الملاحي لقناة السويس، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين لستة أيام وتعطُّل حركة التجارة العالمية.

وفي العام الماضي، أعادت قوارب القطر تعويم ناقلة نفط جنحت لفترة وجيزة في القناة بعد حدوث عطل فني بالدفة، بينما تسبب أيضاً تعطل سفينة حاويات في القناة بتأخيرات بسيطة في مارس/آذار الماضي.