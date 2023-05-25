كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأربعاء عن العثور على منصة إطلاق صواريخ في قرية نزلة عيسى، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تجري فيها محاولة إطلاق صاروخ من الضفة تجاه مستوطنات إسرائيلية، فيما لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن الصاروخ.

وانفجر الصاروخ في الجو على بعد ثلاثة أمتار من إطلاقه دون بلوغ وجهته نحو مستوطنة شاكيد الإسرائيلية، حسب هيئة البث الرسمية.

وذكر مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي أن محاولة إطلاق الصاروخ تعد "فاشلة"، وأنه "صاروخ ذاتي الصنع ضعيف الجودة".

ونشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو متداول لعملية إطلاق الصاروخ، ويحتوي على ورقة وجدت بجوار القاذفة، مكتوب فيها "كتيبة العياش، إطلاق صاروخ قسام 1 على مغتصبة شاكيد، الأربعاء 24 مايو/أيار 2023، والقادم أعظم".

وتسعى أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى تتبع الفيديو ومعرفة صاحبه والتحقيق في الحادثة لمعرفة خلفياتها، لكن لم يلقَ القبض على أي شخص حتى الآن.