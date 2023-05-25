قالت وكالة الطاقة الدولية إن حجم الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة الشمسية سيتجاوز الاستثمارات النفطية لأول مرة، خلال العام الجاري 2023.

وجاء في تقرير سنوي صادر عن الوكالة الخميس أن "تقديراتها لاستثمارات الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، ستتجاوز 380 مليار دولار، بواقع 1.05 مليار دولار يومياً".

يأتي هذا التقرير، بعد أيام من انتقادات وجهها أعضاء في أوبك إلى الوكالة، متهمين إياها بتقديم معلومات خاطئة أربكت سوق الطاقة العالمية.

والثلاثاء، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في منتدى قطر الاقتصادي، إن وكالة الطاقة الدولية أثبتت أن لديها موهبة خاصة، هي "أن تكون مخطئة باستمرار".

وحسب تقرير الوكالة اليوم، فإن "حجم الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة التقليدية بصدارة النفط، سيبلغ هذا العام مستوى 370 مليار دولار".

والشهر الماضي، طالب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص وكالة الطاقة الدولية بـ "توخي الحذر الشديد إزاء مزيد من محاولات تقويض الاستثمارات في صناعة النفط".