سياسة
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مخالفاً التوقعات.. الاقتصاد الألماني يدخل رسمياً في ركود تقني
للربع الثاني على التوالي يسجل اقتصاد ألمانيا تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي، ليدخل بذلك أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود تقني رسمياً.
مخالفاً التوقعات.. الاقتصاد الألماني يدخل رسمياً في ركود تقني
جاءت تلك البيانات مخالفة لتوقعات مكتب الإحصاء في أبريل/نيسان الماضي، الذي توقع أن يقل جمود النشاط الاقتصادي. / صورة: Reuters
25 مايو 2023

سجّل الاقتصاد الألماني تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني، بعد أن سجّل انكماشاً في الربع الأول من العام الجاري 2023، ليدخل بذلك رسمياً في ركود تقني.

جاء ذلك وفق بيانات مكتب الإحصاء الألماني، التي نشرها الخميس.

ويحدث الركود حين تشهد البلاد ربعَين متتاليَين من الانكماش، وبهذا الركود تقل التوقعات في أن يتمكن أكبر اقتصاد في أوروبا من التعافي قريباً، خاصةً مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023، بعد تراجعه أيضاً بنسبة 0.5% بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء.

وخلال عام، تراجع المؤشر بنسبة 0.5%، لذلك دخلت البلاد في انكماش تقني أي فصلَين متتاليَين من التراجع، وهذه سابقة منذ وباء كورونا 2020.

وجاءت تلك البيانات مخالفة لتوقعات مكتب الإحصاء في أبريل/نيسان الماضي، الذي توقع أن يقل جمود النشاط الاقتصادي، ما دفع وكالة "بلومبيرغ" لوصف تلك النتائج بـ"الانتكاسة".

وكان الاقتصاد الألماني يبدو أكثر قوة مما كان متوقعاً بداية العام، مع لآثار لأزمة الطاقة التي احتوتها مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز.

لكن التضخم الذي لا يزال كبيراً جداً ويبلغ 7%، أدى في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بشكل كبير، ما أثر على هذه الدينامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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