سياسة
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أنصار "PKK" الإرهابي يعتدون على ناخب تركي عقب الإدلاء بصوته في بروكسل
اعتدى أنصار تنظيم PKK الإرهابي في بروكسل، على ناخب تركي عقب إدلائه بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج، فيما تدخلت الشرطة لمنع تصاعد التوتر، وجرى نقل الشاب المصاب إلى المستشفى.
أنصار "PKK" الإرهابي يعتدون على ناخب تركي عقب الإدلاء بصوته في بروكسل
أنصار "PKK" الإرهابي يعتدون على ناخب تركي في بروكسل / صورة: AA
25 مايو 2023

تعرض شاب تركي في العاصمة البلجيكية بروكسل لاعتداء أنصار تنظيم PKK الإرهابي، عقب إدلائه بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج.

وذكر مراسل الأناضول الخميس أن مجموعة من أنصار "PKK" الإرهابي هاجمت شاباً كان يغادر مركز الاقتراع بآلة حادة بعد انتهاء التصويت في الساعة العاشرة من مساء أمس.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إصابة الشاب في وجهه، وأن أشخاصاً آخرين تدخلوا لمساعدته وحدثت مشادات بينهم وبين المجموعة المعتدية.

وأفاد شهود عيان بأن المجموعة التي هاجمت الشاب رددت هتافات مؤيدة لتنظيم "PKK" الإرهابي.

وقدمت الشرطة إلى مكان الحادث وتدخلت ومنعت تصاعد التوتر وفرقت المتجمعين، فيما نقلت سيارة إسعاف الشاب إلى المستشفى.

كما تضررت بعض المركبات في محيط الحادث.

وانتهت عملية التصويت في الممثليات الخارجية مساء 24 مايو/أيار الجاري، فيما تستمر في المنافذ الحدودية حتى مساء 28 مايو.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد سنان أوغان، فيما انسحب محرم إنجه مرشح حزب البلد قبل الانتخابات بأيام.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وإنجه 0.43% وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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