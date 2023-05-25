بلغ عدد المشاركين في تصويت الخارج للجولة الثانية من الانتخابات التركية مليوناً و895 ألفاً و430 ناخباً تركياً، في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية، حتى الخميس.

وحسب الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن عملية التصويت بالجولة الثانية من الرئاسيات، انتهت مساء 24 مايو/أيار الجاري، فيما يتواصل الاقتراع في المعابر الحدودية، وفق بيانات وكالة الأناضول.

وانتهت عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد بحلول الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي) من يوم الأربعاء، فيما تستمر في المعابر الحدودية والمطارات حتى الساعة 17:00 من يوم 28 مايو.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.