وقعت وزارة الدفاع الماليزية مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" صفقة لشراء 3 منظومات طيران مسيّر من طراز "العنقاء".

جاء ذلك على هامش معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء "ليما 2023" المقام بجزيرة لانكاوي الماليزية، والذي يعد الأكبر والأوسع من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 100 مليون دولار، وتشمل 3 منظومات طيران مسيّر ذات قدرة على التحكم بها عبر الأقمار الصناعية، ومزودة برادار خاص بالقوات الجوية الماليزية.

وبموجب الصفقة ستُسلَّم المنظومات التركية إلى ماليزيا في غضون عامين.

وفي تصريح للأناضول، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة توساش، عمر جهاد واردان، إن توقيع الصفقة جاء بعد مباحثات استمرت لنحو 4 سنوات.

وأضاف أن الصفقة قد تبدو متواضعة من حيث العدد، لكن يجب النظر إلى أهمية الطيران المسيّر للمنطقة.

وأشار إلى أن الصفقات الخارجية تعتبر ساحة كبيرة للمنافسة على مستوى العالم باعتبار أنك لست البائع الوحيد الذي يعرض منتجاته.

ولفت إلى أن ماليزيا التي تتشكل من الجزر، تحتاج إلى طيران مسير يتمتع بالقدرة على الرصد من مسافات بعيدة والبقاء في الجو لمدة طويلة.

وتعتبر شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، مركزاً رائداً في تصميم وتطوير وتصنيع المنصات الجوية في تركيا، ويقع مقرها العام في العاصمة أنقرة.

وتأسست الشركة عام 1973، بهدف تقليل اعتماد تركيا على الخارج في الصناعات العسكرية.

وتنتج الشركة مروحيات وطائرات مسيّرة وحربية خفيفة إلى جانب أقمار صناعية ومنصات أخرى.