خلفت الاشتباكات المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الماضي حالة إنسانية مأساوية داخل المدن وخصوصاً العاصمة الخرطوم (وسط)، لا سيما بعد تدمير عدد من المستشفيات وخروج عشرات منها عن الخدمة، وبروز أزمات في الإمداد الدوائي والغذائي، بالإضافة إلى حالة النزوح إلى دول الجوار وما ترتب عليها من أوضاع إنسانية مأساوية.

وبعد ساعات من هدنة هشة تخللها كثير من الاشتباكات المسلحة، وجد بعض مواطني الخرطوم فرصة لشراء حاجاتهم الأساسية، وجزء آخر استغلّ وقف إطلاق النار لمغادرة الخرطوم باتجاه مدن آمنة شمال وجنوب البلاد.

وأعلنت يوم الأحد الماضي السعودية والولايات المتحدة هدنة إنسانية ووقفاً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، على أن يستمر لمدة أسبوع قابل للتجديد، بالتزامن مع استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة للتوصل إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار، بيد أن الهدنة شابها كثير من "الانتهاكات"، وفق تقارير مراقبي وقف إطلاق النار.

وشمل الإعلان الأمريكي السعودي تشكيل "لجنة المراقبة والتنسيق" المكونة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وثلاثة ممثلين لكل طرف، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف الدولية الإنسانية الفاعلة في السودان. وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار والتزام الأطراف بنود الاتفاقية.

فرص الهدنة

خلال الفترة الماضية أعلنت أطرف النزاع وقف إطلاق النار في 12 مناسبة لم تستمرّ طويلاً بعد تجدد الاشتباكات، ما يدفع المواطنين إلى النظر بتشكك إلى الهدنة القائمة.

أيمن عبد المنعم أحد سكان أحياء جنوبي الخرطوم، قال: "في اليوم الأول من الهدنة خرجت إلى الشارع الرئيسي لأول مرة منذ اندلاع الحرب، ورأيت سيارات النقل محمّلة بالمغادرين وحقائبهم".

ومنذ اندلاع القتال منتصف أبريل/نيسان الماضي، نزح عشرات الآلاف إلى داخل السودان في الولايات المتاخمة للخرطوم: النيل الأبيض (جنوباً)، والجزيرة (وسطاً)، ونهر النيل (شمالاً).

وقد سلك آخرون طريقهم إلى ولايات بعيدة نسيباً عن العاصمة جنوباً نحو ولاية شمال كردفان، وشرقاً لولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر، وآخرون نزحوا إلى ولاية سنار والدمازين (جنوب شرق)، والولاية الشمالية بأقصى شمال السودان.

حركة نزوح داخل السودان

أما أبو بكر إبراهيم فيسكن منطقة شرق النيل، شرقي العاصمة، وهو أحد سكان الخرطوم الذين فضلوا البقاء في بيوتهم على أن يرحلوا منها.

وقال إبراهيم للأناضول: "ما زال كثير من المحلات التجارية مغلقاً، ومعظم سكان الحي غادروا بسبب الاشتباكات إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الاحتياجات الأساسية دون عناء كما في الخرطوم".

وأشار إلى أن "الفوضى والسرقة وانعدام الأمن أمور قللت حركة السكان خشية أن يتعرضوا للنهب بصورة عنيفة".

ويسلك معظم النازحين الطرق التي توصلهم إلى ولايتي النيل الأبيض والجزيرة المتاخمة للعاصمة لقربها من الخرطوم.

وتستضيف ولاية النيل الأبيض (جنوباً) أكبر عدد من النازحين داخلياً بنسبة تصل إلى 25%، حسب آخر إحصائية لمنظمة الهجرة الدولية.

والثلاثاء، قال طارق عبد الرحمن رئيس اللجنة الحكومية لاستقبال وإيواء الضيوف (النازحين) بولاية الجزيرة، إنّ ولايته تستضيف 9 آلاف و949 مواطناً بمراكز الإيواء، وأكثر من 10 آلاف بالمدارس، إضافة إلى عدد غير محدد من المستضافين بالمنازل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وفي تقرير لها، الأربعاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين داخل السودان بلغ نحو مليون شخص منذ بداية الاشتباكات منتصف أبريل/نيسان الماضي.

دول اللجوء

بجانب حالات النزوح الداخلي هرباً من عدم الأمان، استمرَّت حركة اللجوء إلى الخارج وعبر كثير من السودانيين، إلى دول الجوار مثل إثيوبيا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد ومصر.

سائق الحافلة عمر التجاني يعمل على نقل الركاب من مدينة ود مدني وسط البلاد إلى بورتسودان شرقي البلاد، قال إن رحلاتهم أصبحت يومية لنقل المسافرين إلى بورتسودان، حيث يستطيعون السفر منها عبر مينائها ومطارها الدوليين.

وأوضح التجاني للأناضول أن "أناساً كثراً ما زالوا في مدني يريدون الذهاب إلى بورتسودان بعد أن انقلبت حياتهم رأسا على عقب وصار الهروب من مناطق الحرب مصيرهم المحتوم".

والأربعاء، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عن فرار أكثر من 300 ألف سوداني إلى الدول المجاورة.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيلبو غراندي، في تغريدة إن "أكثر من 300 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من السودان إلى البلدان المجاورة حتى الآن، كثير منهم عبروا الحدود إلى تشاد ومصر خلال الأيام القليلة الماضية".