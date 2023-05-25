سياسة
3 دقيقة قراءة
تحقيق جديد يكشف عن مقابر جماعية في الطنطورة تعود إلى النكبة الفلسطينية
حلل تحقيق بريطاني بيانات خرائط وصور جوية تعود إلى حقبة الانتداب البريطاني، بالإضافة إلى مراجعة شهود عيان من الناجين وسجلات الاحتلال الإسرائيلي، ليكشف عن مواقع مقابر جماعية محتملة في قرية الطنطورة الفلسطينية، تعود إلى مذابح النكبة.
تحقيق جديد يكشف عن مقابر جماعية في الطنطورة تعود إلى النكبة الفلسطينية
أدت فظائع الجيش الإسرائيلي خلال النكبة إلى طرد نحو 700 ألف فلسطيني (نحو نصف السكان حينها)، وتدمير أكثر من 500 قرية. / صورة: Reuters
25 مايو 2023

كشف تحقيق جديد أجرته وكالة الأبحاث البريطانية Forensic Architecture عن مواقع محتملة لمقابر جماعية جديدة في قرية الطنطورة الفلسطينية، يُتوقع أنها تحوي جثث فلسطينيين أعدمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال النكبة عام 1948، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

ولسنوات طويلة، أكد الناجون من مذبحة الطنطورة ومؤرخون فلسطينيون، أن بين 40 و200 فلسطيني أعدموا بدم بارد خلال النكبة وأُخفيت جثثهم في مقابر جماعية، داعين إلى التنقيب عنهم وسط إنكار مستمر من إسرائيل.

وحلل التحقيق البريطاني بيانات خرائط وصور جوية تعود إلى حقبة الانتداب البريطاني، بالإضافة إلى مراجعة شهود عيان من الناجين وسجلات الاحتلال الإسرائيلي.

جرى استخدام هذه البيانات وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لتحديد المواقع المحتملة لعمليات الإعدام والمقابر الجماعية التي اكتُشفت سابقاً والجديدة، ومعرفة حدودها والكشف عن استخراج أو إزالة أي جثث منها.

من جانبها، قالت سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز "عدالة" الحقوقي الذي قدم التماساً قانونياً هو الأول من نوعه في إسرائيل نيابة عن عائلات القرية: "واضح تماماً كيف انتُهكت حقوق الموتى في الدفن بكرامة وحقوق عائلاتهم في معرفة أماكن مقابرهم وزيارتها، تحت أنظار القانونين الإسرائيلي والدولي".

وأوضحت بشارة أن هدف الالتماس المقدم، ليس اعتراف إسرائيل بجريمتها أو لا، بل تسهيل الوصول إلى تلك المقابر الجماعية.

ويُعتقد أن موقع المقبرة الأولى يقع حالياً أسفل موقف سيارات، فيما يُعتقد أن موقع مقبرة أخرى في الفناء الخلفي لأحد المنازل، وعُثر على عظام بشرية هناك، ما دفع الباحثين إلى تقديم طلب بالبحث والتنقيب عن الموتى، دون جدوى.

وتأمل لجنة عائلات طنطورة ومركز عدالة الحقوقي، في مزيد من التحقيق في جرائم الاحتلال التي ارتُكبت خلال النكبة عام 1948، والتي أدت فظائع الجيش الإسرائيلي فيها إلى طرد نحو 700 ألف فلسطيني (نحو نصف السكان حينها)، وتدمير أكثر من 500 قرية وإطلاق العصابات اليهودية على الفلسطينيين العُزل لمواجهتهم بدعم من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أكثر من 15 ألف شهيد واحتلال فلسطين حتى اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us