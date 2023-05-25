سياسة
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بشراكة سعودية.. شركة تركية تفوز بمناقصة إعادة بناء صالتين بمطار الملك خالد
أعلنت شركة "آي سي إتشطاش" التركية للبناء فوزها بمناقصة هندسة وإعادة بناء صالتين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالشراكة مع شركة "الراشد للتجارة والمقاولات السعودية".
بشراكة سعودية.. شركة تركية تفوز بمناقصة إعادة بناء صالتين بمطار الملك خالد
شركة تركية تفوز بشراكة بمناقصة إعادة بناء صالتين بمطار الملك خالد / Others
25 مايو 2023

فازت شركة "آي سي إتشطاش- IC İçtaş" التركية للبناء بالشراكة مع شركة "الراشد للتجارة والمقاولات السعودية"، بمناقصة هندسة وإعادة بناء صالتين في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت الشركة التركية في بيان الخميس، أنها ستتولى إعادة بناء الصالتين الأولى والثانية والجزء الواصل بينهما، في إطار المشروع.

وكانت "آي سي إتشطاش" وبالشراكة مع "الراشد للتجارة والمقاولات السعودية" أكملتا أعمال هندسة وبناء الصالتين الثالثة والرابعة في المطار نفسه العام الماضي.

ونقل البيان عن المدير العام لـ"آي سي إتشطاش"، إبراهيم دونماز، قوله إن الشركة "تواصل نقل خبراتها وقدراتها الهندسية المتميزة التي تمتلكها في بناء المطارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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