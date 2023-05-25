فازت شركة "آي سي إتشطاش- IC İçtaş" التركية للبناء بالشراكة مع شركة "الراشد للتجارة والمقاولات السعودية"، بمناقصة هندسة وإعادة بناء صالتين في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت الشركة التركية في بيان الخميس، أنها ستتولى إعادة بناء الصالتين الأولى والثانية والجزء الواصل بينهما، في إطار المشروع.

وكانت "آي سي إتشطاش" وبالشراكة مع "الراشد للتجارة والمقاولات السعودية" أكملتا أعمال هندسة وبناء الصالتين الثالثة والرابعة في المطار نفسه العام الماضي.

ونقل البيان عن المدير العام لـ"آي سي إتشطاش"، إبراهيم دونماز، قوله إن الشركة "تواصل نقل خبراتها وقدراتها الهندسية المتميزة التي تمتلكها في بناء المطارات".