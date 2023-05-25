سياسة
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"يوم إفريقيا".. ليبيا: نعوّل على دور الاتحاد الإفريقي في دعم جهود المصالحة
أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود تحقيق المصالحة وإنجاز المسار السياسي في البلاد.
"يوم إفريقيا".. ليبيا: نعوّل على دور الاتحاد الإفريقي في دعم جهود المصالحة
ليبيا: نعول على دور الاتحاد الإفريقي في دعم جهود المصالحة / صورة: Reuters
25 مايو 2023

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، إنها تعوّل على دور الاتحاد الإفريقي في دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز المسار السياسي في البلاد.

جاء ذلك في بيان للخارجية الليبية، بمناسبة إحياء "يوم إفريقيا" (25 مايو/أيار) ومرور 60 عاماً على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حالياً)، حسب صفحة الوزارة على فيسبوك.

وأضافت الخارجية أن "إنجاز المسار السياسي سيتكلل بإجراء الانتخابات، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي".

ومنذ أكثر من عام، ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (نيابي استشاري) تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام الجاري، في مسعى لنقل السلطة وإنهاء النزاعات في البلد الغني بالنفط.

وأكدت الخارجية الليبية أهمية مشاركة الليبيين "في صنع مستقبل مزدهر يمكّن ليبيا من لعب دورها في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة التي ستنعكس إيجابياً على المنطقة والقارة"، وفقاً للبيان.

وشددت على دعم ليبيا جهود "حلحلة جميع التحديات والصعوبات التي تواجه دول القارة من منظور إفريقي يُراعي الخصوصية الإفريقية".

ودعت إلى "تغليب المصلحة القارية وإعلاء راية السلام وإسكات صوت البنادق ونبذ خطاب الكراهية والعنف بجميع أشكاله وصوره ومحاربة الإرهاب ودعم حقوق المرأة والشباب، والتضامن مع الدول التي تمر بمراحل انتقالية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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