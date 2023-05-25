سياسة
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"اقتلوا كل الإسلام".. مسجد تابع للاتحاد التركي بألمانيا يتلقى رسالة تهديد
وصلت رسالة إلى مسجد غوتينغن التابع للاتحاد التركي الإسلامي عليها رمز الصليب المعقوف وتوقيع تنظيم "الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض" الإرهابي، وعبارة: "اقتلوا كل الإسلام. لن يستمر طويلًا. الألمان سيرونكم".
"اقتلوا كل الإسلام".. مسجد تابع للاتحاد التركي بألمانيا يتلقى رسالة تهديد
وصلت الرسالة إلى المسجد في 18 مايو/أيار وعليها رمز الصليب المعقوف وتوقيع تنظيم "الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض" / صورة: AA
25 مايو 2023

أعلن مسجد غوتينغن التابع للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، في ولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا تلقيه رسالة تهديد.

ووصلت الرسالة إلى المسجد في 18 مايو/أيار الحالي، وعليها رمز الصليب المعقوف وتوقيع تنظيم "الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض" الإرهابي، وعبارة: "اقتلوا كل الإسلام. لن يستمر طويلًا. الألمان سيرونكم".

وقال رئيس جمعية المسجد محمد إبراهيمباش في بيان، الخميس، إنهم أبلغوا الشرطة وتقدموا بشكوى.

وأوضح أن المسلمين في غوتينغن يشعرون بالقلق، مؤكداً أنهم دعوا عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي المسلمين إلى التعقل.

وشدد على أنهم سيوفرون الإمكانات كافة من أجل تمكين المصلين من أداء عباداتهم بشكل آمن ومريح.

وأدان إبراهيمباش الاعتداء بشدة، وقال: "تمنى السلامة لنا كل من القنصل التركي في هانوفر غُل أوزغه قايا، ورئيس بلدية غوتينغن بيترا برويستدت، وأعربا عن دعمهما لنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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