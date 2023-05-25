سياسة
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رداً على تحقيق نورد ستريم.. موسكو تستدعي سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد
اتهمت موسكو ألمانيا والسويد والدنمارك بتعمد إخفاء المسؤول الحقيقي عن انفجارات خطّي أنابيب نورد ستريم للغاز. كما استدعت الخارجية الروسية سفراء البلدان الثلاثة تعبيراً عن احتجاجها.
رداً على تحقيق نورد ستريم.. موسكو تستدعي سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد
موسكو تستدعي سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد احتجاجاً على غياب نتائج تحقيق انفجارات نورد ستريم / Others
25 مايو 2023

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إنها استدعت سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك للاحتجاج على ما وصفته بـ "عدم التوصل إلى أي نتائج" في تحقيق خاص بانفجارات ألحقت أضراراً بخطَّي أنابيب نورد ستريم للغاز في سبتمبر/أيلول.

وأدت عدة انفجارات مجهولة السبب وقعت تحت الماء إلى إلحاق أضرار بخطَّي نورد ستريم 1، ونورد ستريم 2 واللذين يربطان روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدنمارك ويقول البلدان إن التفجيرات كانت متعمدة لكن لم يحددا المسؤولين عنها بعد. وتُحقق الدولتان وكذلك ألمانيا في الحادث.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيان الدول الثلاث بتعمد التلكؤ في التحقيق ومحاولة إخفاء من يقف وراء التفجيرات.

وقالت إنها غير راضية عن ما وصفته بالطبيعة الغامضة للتحقيق ورفضه التعامل مع روسيا.

وقالت: "لاحظنا أن تلك الدول غير مهتمة بتحديد الملابسات الحقيقية لهذا التخريب. على العكس، إنها تؤخر المساعي وتحاول إخفاء الأثر والفاعلين الحقيقيين للجريمة وهم من نعتقد أنه دول معروفة جيداً".

وتابع البيان قائلاً "ليس من قبيل الصدفة أن روايات "مسربة" غير مرجحة (عن ما حدث) تبثها وسائل إعلام في محاولة لتعكير الأجواء".

ووصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"الناتو" الانفجارات بأنها "عمل تخريبي" أما موسكو فتلقي بالمسؤولية على الغرب ولم يقدم الجانبان أي أدلة.

وقالت الوزارة إن موسكو ستواصل محاولة ضمان إجراء ألمانيا والدنمارك والسويد لما وصفته بأنه تحقيق موضوعي بمشاركة روسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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