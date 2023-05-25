سياسة
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الاتفاق النووي.. إيران: إحراز تقدّم جيّد ونأمل في التوصل إلى صيغة أولية
أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في التوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي" بعد التقدّم الجيد الذي أُحرز في المفاوضات، بفضل الجهود الدولية.
الاتفاق النووي.. إيران: إحراز تقدّم جيّد ونأمل في التوصل إلى صيغة أولية
عبد اللهيان:لقد أُحرز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة / صورة: AFP
25 مايو 2023

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، أن هناك مساعي دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي".

وقال عبد اللهيان في تصريح صحفي، إن مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل "غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف"، حسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف أن "خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) سواء كانت جيدة أو سيئة لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات".

واستطرد عبد اللهيان قائلاً: "لقد أُحرز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة".

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران القيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وتخللت المفاوضات سلسلة من الانقطاعات بسبب الخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن.

وفي مايو/أيار 2018 أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب العقوبات على طهران بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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