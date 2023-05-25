أعلن الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا رون ديسانتيس رسمياً الأربعاء، تَقدُّمه بطلب ترشحه للرئاسيات الأمريكية المزمع إجراؤها عام 2024، ما يجعله وجهاً لوجه مع الرئيس دونالد ترمب خلال الانتخابات الأولية للحزب، فيما يمنّي ترمب النفس بالعودة إلى البيت الأبيض.

وقرأت وسائل إعلام أمريكية في ترشح ديسانتيس "تحدِّياً لترمب"، في وقت يعرف فيه الحزب الجمهوري تنامي الانتقادات للرئيس السابق، وصعود تيار يطالب بالقطع مع موروثه، خصوصاً في علاقته بالأحداث الدراماتيكية التي انتهت بها ولايته. وهو ما يطرح السؤال حول مدى قدرة ديسانتيس على حسم انتخابات الجمهوريين لصالحه.

"عودة أمريكا العظيمة" على تويتر

وفي سابقة من نوعها، أتى إعلان ديسانتيس ترشحه للرئاسيات الأمريكية، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وفي لقاء مع مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك. وكان ماسك نجح في إقناع ديسانتيس بإطلاق حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عبر محادثة مباشرة على الشبكة الاجتماعية، ضمن فاعلية "تويتر سبيس" التي يديرها.

وكشف ديسانتيس أنه اختار لحملته شعار "عودة أمريكا العظيمة". ونشر على تويتر فيديو ترويجياً للحملة، وعد فيه بمحاربة "فوضى الحدود" التي تعيشها البلاد و"إعادة الأمن والرخاء" إلى المجتمع الأمريكي، ضارباً المثال بعمله كحاكم لفلوريدا حيث اختار "الحقائق عوض الترهيب، والتعليم عوض التلقين الآيديولوجي، والقانون والنظام عوض الاحتجاجات والفوضى".

ويُنظر إلى رون ديسانتيس كأبرز منافس لدونالد ترمب، إذ سطع نجمه في أوساط اليمين السياسي المحافظ في الآونة الأخيرة، بعد نجاحه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في الفوز بفترة حكم ثانية على رأس ولاية فلوريدا. وعُرف ديسانتيس بتحويل فلوريدا إلى مختبر للأفكار المحافظة، مع تسهيله الحصول على أسلحة نارية، ومواقفه المتشددة بشأن الهجرة والتعليم وقانون الإجهاض.

وشهد لقاء إطلاق الحملة على تويتر أعطاباً تقنية مع بدايته، وهو ما أثار موجة سخرية من منافسيه. وعلّق أحد مستشاري دونالد ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية ساخراً بأن "الإعلان عن ترشحه (ديسانتيس) على تويتر ينطبق تماماً على شخصيته"، لأنه "بهذه الطريقة لا يحتاج إلى التفاعل مع أي شخص".

مَن رون ديسانتيس؟

يبلغ رون ديسانتيس من العمر 44 سنة، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، ويحمل شهادتين جامعيتين من جامعة ييل حيث درس التاريخ، و جامعة هارفرد حيث درس القانون. وخدم ديسانتيس في سلاح المشاة البحرية الأمريكي ضابطاً في هيئة القضاء العامّ، حيث عمل في معتقل غوانتانامو وحارب في العراق.

ويتهم ديسانتيس بأنه كان أحد المشرفين على انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس في حقّ المعتقلين في غوانتانامو، بما فيها عمليات إطعامهم بالقوة.

انتُخب ديسانتيس للمرة الأولى لعضوية الكونغرس عام 2012، حيث حارب من أجل تحديد فترة الولاية، وخفض الضرائب، وكان معارضاً بارزاً لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباماً. وأعيد انتخابه لعضوية الكونغرس عامَي 2014 و2016.

وخلال ولايته الأخيرة في الكونغرس كان ديسانتيس أحد الداعمين الكبار للرئيس دونالد ترمب وأجندته اليمينية. وقاد في 2019 حملته الانتخابية للترشح لمنصب حاكم فلوريدا كأحد الوجوه المقربة من الرئيس، وفاز إثرها بترشيح الحزب ومنصب حاكم الولاية.

هل يفوز ديسانتيس بسباق الجمهوريين نحو رئاسة أمريكا؟

منذ فوزه بمنصب حاكم فلوريدا، أصبح يُنظر إلى رون ديسانتيس كأحد أبرز المنافسين للرئيس السابق دونالد ترمب خلال الانتخابات الأولية للجمهوريين. وأعلن ترمب في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طموحه إلى العودة إلى البيت الأبيض وترشُّحه رسمياً لرئاسيات 2024.

ويتزامن إعلان ديسانتيس ترشحه مع ما يشهده الحزب من صعود تيار يودّ القطع مع شخصية دونالد ترمب، الذي أصبح بعد عام 2017 "زعيم الحزب بلا منازع". ويحمّل منتقدو ترمب من الجمهوريين الرئيس الأسبق، الهزائم التي نالها الحزب خلال انتخابات 2018 و2020 و2022، كما يتخوفون من دفع المؤسسة ثمن فضائحه والطريقة الدراماتيكية التي غادر بها البيت الأبيض.

وحتى قبل إعلانه الترشح يوم الأربعاء، دخل حاكم فلوريدا في معركة البحث عن مؤيدين داخل كبار الحزب ومنتخبيه. وقال تشيب روي، نائب ولاية تكساس وأحد مؤيدي ديسانتيس: "أمريكا بحاجة إلى زعيم يدافع عنها حقاً ويمكّن الناس من القوة المدمّرة للحكومات غير المقيدة والإفراط في الشركات، والإنفاق المسرف، وإيقاظ الأدلجة الثقافية (...) هذا الزعيم هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس".

لكن، حتى منتصف أبريل/نيسان الماضي، لم يحصل ديسانتيس إلا على ثلاثة مؤيدين داخل الكونغرس، مقابل 45 لترمب.

وسيكون تحدِّي الفوز على ترمب العقبة الأبرز أمام ديسانتيس، إذ على الرغم من الانتقادات الكبيرة له داخل الحزب، لا يزال الرئيس السابق محتفظاً بشعبية واسعة على مستوى القواعد. وبعد الاستعراض الذي قدمه خلال لقائه الجماهيري مع ناخبي الحزب الجمهوري على قناة CNN، يوم 11 مايو/ أيار، خلص مراقبون إلى أن قبضة ترمب لا تزال مُحكَمة داخل الحزب وأنه المرشح الأقوى له لرئاسيات 2024.

وحسب استطلاعات رأي أخيرة، يتقدم ترمب بفارق كبير على غريمه ديسانتيس، إذ نال الرئيس السابق نحو 53.6% من نيات التصويت، مقابل 21% لحاكم فلوريدا.