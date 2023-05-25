اعتقل عناصر مسلحون من الشرطة البريطانية رجلاً بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء بوسط لندن الخميس، حسب ما أعلنت شرطة سكتلانديارد.

وقالت الشرطة في بيان: "قرابة الساعة 16:20 (15:20 ت.غ) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. اعتقل عناصر مسلحون رجلاً في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة".

ولم تُسجل أي إصابات، وأضافت الشرطة أن التحقيقات مستمرة.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك في مقرّه، وفق تقارير وسائل إعلام بريطانية، وغادر عقب الحادثة.

وأظهر تسجيل مصور للحادثة سيارة بيضاء تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات.

وتوجهت السيارة، على ما يبدو، إلى ممر المشاة ثم توقفت بعدما صدمت البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت.

ويظهر في تسجيل آخر طوق أمني فرضته الشرطة حول السيارة وهي من نوع "كيا" على ما يبدو، وكان صندوقها مفتوحاً.

ويبعد داونينغ ستريت مسافة قصيرة عن مقر مجلس العموم، وتشهد المنطقة انتشاراً أمنياً كثيفاً مع حواجز على ممرات المشاة وأمام مبان حكومية بعد حوادث سابقة.