سياسة
2 دقيقة قراءة
شخص يصدم  بسيارته بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني.. ما القصة؟
قالت شرطة لندن إن سيارة اصطدمت بالبوابات الأمامية لمقر رئيس الوزراء ريشي سوناك. وأضافت أن عناصر مسلحين منها ألقوا القبض على السائق "للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة".
شخص يصدم  بسيارته بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني.. ما القصة؟
الشرطة: اعتقل عناصر مسلحون رجلاً في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة / صورة: AA
25 مايو 2023

اعتقل عناصر مسلحون من الشرطة البريطانية رجلاً بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء بوسط لندن الخميس، حسب ما أعلنت شرطة سكتلانديارد.

وقالت الشرطة في بيان: "قرابة الساعة 16:20 (15:20 ت.غ) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. اعتقل عناصر مسلحون رجلاً في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة".

ولم تُسجل أي إصابات، وأضافت الشرطة أن التحقيقات مستمرة.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك في مقرّه، وفق تقارير وسائل إعلام بريطانية، وغادر عقب الحادثة.

وأظهر تسجيل مصور للحادثة سيارة بيضاء تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات.

وتوجهت السيارة، على ما يبدو، إلى ممر المشاة ثم توقفت بعدما صدمت البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت.

ويظهر في تسجيل آخر طوق أمني فرضته الشرطة حول السيارة وهي من نوع "كيا" على ما يبدو، وكان صندوقها مفتوحاً.

ويبعد داونينغ ستريت مسافة قصيرة عن مقر مجلس العموم، وتشهد المنطقة انتشاراً أمنياً كثيفاً مع حواجز على ممرات المشاة وأمام مبان حكومية بعد حوادث سابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us