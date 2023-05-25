قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية أنشأت منازل من الطوب في شمال سوريا.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته, الخميس، في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية.. تركيا قوية".

وأوضح الرئيس التركي أن العمل جارٍ لبناء منازل جديدة تستوعب نحو مليون سوري، وذلك بدعم قطري.

وتابع: "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا تأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

وأردف: "لن نعيد السوريين إلى بلادهم طرداً أو قسراً، سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أردوغان أن قوات بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد.