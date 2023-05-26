سياسة
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السودان.. وفاة 30 رضيعاً منذ اندلاع القتال وانتهاكات لوقف إطلاق النار
أعلنت الأمم المتحدة وفاة 30 رضيعاً بشكل مأساوي في المستشفيات بسبب الصراع في السودان، وفق بيانات جديدة، فيما دخل وقف إطلاق النار يومه الثالث وسط انتهاكات مرفوضة دولياً.
السودان.. وفاة 30 رضيعاً منذ اندلاع القتال وانتهاكات لوقف إطلاق النار
منظمة الصحة العالمية:  "أكثر من 30 مولوداً لقوا مصرعهم في المستشفيات منذ بدء القتال". / صورة: Reuters
26 مايو 2023

أعلن متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن 30 رضيعاً لقوا حتفهم بشكل مأساوي في المستشفيات، منذ اندلاع القتال بالسودان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الخميس، حذّر فيه دوجاريك من التداعيات الإنسانية للقتال المستمر في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأشار المسؤول الأممي إلى البيانات الجديدة التي تؤكد وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في مستشفى بمدينة الضعين في غضون أسبوع واحد فقط بسبب تدهور الخدمة الصحية جراء الصراع، مثل انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤدي إلى نقص الأكسيجين.

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان، أن "أكثر من 30 مولوداً لقوا مصرعهم في المستشفيات منذ بدء القتال".

انتهاكات للهدنة

ومساء الاثنين، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار من المقرر أن يستمر لمدة أسبوع، بموازاة استمرار محادثات بين طرفَي النزاع بالسعودية في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحلّ سلمي للنزاع المسلح المتواصل في الخرطوم ومدن أخرى.

لكن شهدت الهدنة اختراقات من الجانبين، ما دفع مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى القرن الإفريقي حنّا تيتيه إلى الإعراب عن قلقها قائلة: "التطورات في السودان مقلقة، وُقّع اتفاق لوقف إطلاق النار، ومع ذلك فالقتال مستمر".

وشددت على أن "هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف، يجب أن يتمكّن الناس من العيش في سلام".

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.

ومنذ 15 نيسان/أبريل أسفر النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل مئات ونزوح أكثر من مليون شخص داخلياً، بالإضافة إلى فرار أكثر من 300 ألف شخص إلى الدول المجاورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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