سياسة
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أزمة الديون مع الجمهوريين.. واشنطن: مفاوضات "مثمرة" لتجنب التخلف عن السداد
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، مشيراً إلى مفاوضات "مثمرة" يُجريها البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون بشأن رفع سقف الدَّين العامّ.
أزمة الديون مع الجمهوريين.. واشنطن: مفاوضات "مثمرة" لتجنب التخلف عن السداد
  البيت الأبيض: مفاوضات “مثمرة” مع الجمهوريين لتجنب التخلف عن السداد - أرشيفية / صورة: AA
26 مايو 2023

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الخميس، إجراء محادثات "مثمرة" نحو اتفاق لرفع سقف الدَّين العامّ ومنع الانهيار الاقتصادي.

وقال بايدن للصحفيين خلال حديث في البيت الأبيض: "أجريت مع مكارثي عديداً من المحادثات المثمرة، وواصل موظفونا الاجتماع، وهم يحرزون تقدماً في الوقت الراهن".

وأضاف: "لن يحدث تخلف عن سداد الديون"، مشيراً إلى أن المفاوضات التي يجريها مع مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس، "مثمرة".

بدورها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن المفاوضات بين الرئاسة الأمريكية والمعارضة الجمهورية "مثمرة".

وأضافت: "من الواضح أن ذلك يعني أنه لا يزال للمضيّ قدماً مجال".

وأوضحت المتحدثة أن الجولة الأخيرة من المحادثات عُقدَت افتراضياً في وقت مبكر الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل عن فحوى المفاوضات.

وقالت: "سيتعين على كلا الجانبين أن يفهم أن أيّاً منهما لن يحصل على كل ما يريده".

ويضغط الجمهوريون من أجل إقرار تخفيضات ضخمة في الإنفاق العامّ لرفع سقف الاقتراض الحكومي.

لكن بايدن رفض ذلك واتهم الجمهوريين بأخذ أكبر اقتصاد في العالم رهينة ودفعه نحو حافة التخلف عن سداد ديون.

ومطلع يونيو/حزيران المقبل هو اليوم المتوقع أن تفرغ به خزينة الحكومة الأمريكية من الأموال لخدمة ديونها، وفق تقديرات الإدارة الأمريكية.

كما أن التخلُّف عن سداد أقساط القروض من شأنه أن يُدخِل الاقتصاد الأمريكي في حالة فوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من أزمات كبرى في الأسواق العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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