تقام فاعليات "أسبوع المطبخ التركي" تحت إشراف عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان وبرعاية رئاسة الجمهورية ودعم وزارة الثقافة والسياحة، في الفترة بين 21 و27 مايو/أيار من كل عام.

وتتضمن الفاعليات عروضاً تعريفية بمختلف المأكولات المحلية لكل ولاية تركية ويجري توزيعها على الزوار المحليين والأجانب.

كما يجري التعريف بكتاب "المطبخ التركي مع الوصفات التاريخية" الذي أعدته وزارة الثقافة والسياحة التركية حول المأكولات.

وشهد أسبوع المطبخ التركي هذا العام فاعليات متنوعة في عديد من العواصم العربية والأجنبية، في القاهرة وطهران والنمسا وباريس وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول.

إليكم صوراً من الفاعليات المختلفة حول العالم:

النمسا

طهران

باريس

كولومبيا

بودابست