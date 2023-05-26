قالت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن خطر التعرض لهجمات صاروخية روسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متزايد، مضيفة أن الدفاعات المضادة للطائرات تعمل.

وأضافت في رسالة عبر تليغرام "زيادة في خطر الصواريخ! الدفاعات الجوية تعمل في المنطقة".

وتأتي التحذيرات بعدما شنت روسيا مئات الهجمات الصاروخية على أهداف في أنحاء أوكرانيا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتدمير البنية التحتية الحيوية وأهداف أخرى، فيما تقول كييف إنها أسقطت معظم الصواريخ.

على صعيد متصل بالحرب، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس السابق دميتري ميدفيديف قوله إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين، وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات.

وأضافت الوكالة أن ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف القوي للرئيس فلاديمير بوتين، أدلى بتصريحاته خلال زيارة لفيتنام.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميدفيديف قوله "هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة جدا، على الأرجح لعقود".

وتابع "طالما توجد مثل هذه السلطة ستكون، على سبيل المثال، ثلاث سنوات من الهدنة وسنتان من الصراع ثم يتكرر كل شيء"، واصفاً أوكرانيا بأنها دولة نازية.

وكان ميدفيديف قال في يناير/كانون الثاني إن حرباً نووية قد تشتعل في حالة هزيمة موسكو.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.