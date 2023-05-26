سياسة
2 دقيقة قراءة
كييف تستنفر دفاعاتها الجوية.. وميدفيديف: الحرب قد تستمر لعقود
استنفرت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف دفاعاتها الجوية خشية هجوم صاروخي روسي اليوم الجمعة، فيما حذّر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعقود، وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات.
كييف تستنفر دفاعاتها الجوية.. وميدفيديف: الحرب قد تستمر لعقود
كييف: الدفاعات الجوية تعمل مع تزايد خطر هجمات صاروخية / صورة: AA
26 مايو 2023

قالت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن خطر التعرض لهجمات صاروخية روسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة متزايد، مضيفة أن الدفاعات المضادة للطائرات تعمل.

وأضافت في رسالة عبر تليغرام "زيادة في خطر الصواريخ! الدفاعات الجوية تعمل في المنطقة".

وتأتي التحذيرات بعدما شنت روسيا مئات الهجمات الصاروخية على أهداف في أنحاء أوكرانيا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتدمير البنية التحتية الحيوية وأهداف أخرى، فيما تقول كييف إنها أسقطت معظم الصواريخ.

على صعيد متصل بالحرب، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس السابق دميتري ميدفيديف قوله إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين، وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات.

وأضافت الوكالة أن ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف القوي للرئيس فلاديمير بوتين، أدلى بتصريحاته خلال زيارة لفيتنام.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميدفيديف قوله "هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة جدا، على الأرجح لعقود".

وتابع "طالما توجد مثل هذه السلطة ستكون، على سبيل المثال، ثلاث سنوات من الهدنة وسنتان من الصراع ثم يتكرر كل شيء"، واصفاً أوكرانيا بأنها دولة نازية.

وكان ميدفيديف قال في يناير/كانون الثاني إن حرباً نووية قد تشتعل في حالة هزيمة موسكو.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us