وقّعَت الشركة التركية لصناعات الفضاء "توساش" (TUSAŞ) اتفاقية مع الخطوط الجوية التركية لإنتاج طائرات تدريب محلية.

وبمدينة إسطنبول وقّعَت توساش مع الخطوط التركية اتفاقية في 23 مايو/أيار الجاري اتفاقية لإنتاج 20 طائرة تدريب ذات محرك واحد.

وفي حفل التوقيع وصف رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط التركية أحمد بولاد، الاتفاقية بـ"المثيرة للحماسة".

وأضاف أن "الخطوط الجوية التركية وقعت مع الشركة عشرات العقود والاتفاقيات، إلا أن أيّاً منها لم يكُن مثيراً للحماسة بقدر الاتفاقية الحالية".

وذكر بولاد أن "الخطوط التركية بحاجة إلى توظيف 11 ألف طيار خلال السنوات العشر المقبلة"، مشيراً إلى أن "قطاع الطيران حول العالم بحاجة خلال الفترة نفسها إلى نحو 300 ألف طيّار".

احتياج كبير

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط التركية: "ندرّب حالياً 201 طيار سنوياً، ونحو 400 طيار آخر في مدارس خارجية للطيران، بإجمالي 601 طيار سنويّاً".

وأضاف: "القطاع بحاجة إلى نحو ألف طيار سنوياً، ما يعني أننا بحاجة إلى 400 أو 500 طيار إضافي، فضلًا عن أن الطائرات التي تقدمنا بطلب شرائها من توساش لن تدخل الخدمة قبل عام 2026".

الأولى في تركيا

وأشار بولاد إلى أن الخطوط التركية تُولِي الاتفاقية أهمية كبيرة، لأنها "المرة الأولى التي ينتج فيها طائرة تدريب محلية مخصصة لخدمة الطيران المدني".

وأضاف: "شركتنا تفخر بالتعاون مع توساش، الشريك الاستراتيجي للخطوط الجوية التركية، بخاصة في مشروع إنتاج طائرة التدريب المحلية".

وذكر بولاد أن توساش "ستُنشئ بموجب الاتفاقية خط إنتاج بقدرة سنوية تبلغ 200 طائرة"، مشيراً إلى أن "التعاون الوثيق بين الشركتين يهدف قبل كل شيء إلى إنتاج طائرات تدريبية وتصديرها إلى مختلف بلدان العالم".

تعزيز الطيران المدني

بدوره قال المدير العامّ لشركة توساش تمل كوتيل، إن "الاتفاقية تعزّز موقع الشركتين في قطاع الطيران المدني".

وأشار إلى أن "توساش ستوحّد جهودها مع أكاديمية الطيران التابعة للخطوط الجوية التركية من أجل تدريب طيارين مدنيين قادرين على تلبية احتياجات قطاع الطيران المدني التركي الذي يشهد نموّاً ملحوظاً".

وأضاف كوتيل: "طائرات التدريب المزمع إنتاجها بموجب الاتفاقية ستكون مصنَّعة بموارد محلية ومجهَّزة بأحدث أنظمة إلكترونيات الطيران وتتمتع بكفاءة عالية".