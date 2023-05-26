سياسة
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"تهديد حقيقي".. أمريكا وفرنسا تعربان عن قلقهما إزاء صاروخ إيران الجديد
اعتبرت باريس وواشنطن أن تجربة إيران إطلاق صاروخ باليستي مثيرة "للقلق والتهديد"، وحذرت من أن الخطوة تمثّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي الداعم للاتفاق النووي.
"تهديد حقيقي".. أمريكا وفرنسا تعربان عن قلقهما إزاء صاروخ إيران الجديد
يبلغ مدى النسخة المطورة من صاروخ "خرمشهر" الباليستي المسمى "خيبر" 2000 كم، وهو مجهَّز برأس حربي يبلغ وزنه 1500 كيلوجرام. / صورة: Reuters
26 مايو 2023

أعربت فرنسا الخميس عن قلقها من تجربة إيران إطلاق صاروخ باليستي، باعتبارها انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم الاتفاق النووي لعام 2015، فيما حذّرَت الولايات المتحدة من "تهديد حقيقي" يمثله ذلك الصاروخ.

جاء ذلك عقب إعلان طهران في الساعات الأولى من الخميس عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر، ويستطيع حمل رؤوس يتجاوز وزنها طنّاً، حسب وكالة إرنا المحلية.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر عن قلق بلادها، مؤكدة أن "استمرار التصعيد في برنامج إيران النووي يُعتبر سبباً للقلق".

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "كما سبق أن قلنا بوضوح، تطوير إيران وإطلاقها صواريخ باليستية يشكّل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي".

وأكّد أنه رغم القيود التي فرضها المجتمع الدولي، فإن إيران "تواصل حيازة تكنولوجيات مرتبطة بالصواريخ الباليستية من مزودين أجانب، وإجراء اختبارات لصواريخ باليستية" في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

ويبلغ مدى النسخة المطورة من صاروخ "خرمشهر" الباليستي المسمى "خيبر" 2000 كم، وهو مجهز برأس حربي يبلغ وزنه 1500 كيلوجرام.

وفي يناير 2017 اختبرت إيران صاروخ خرمشهر الباليستي الذي يبلغ مداه بين 1000 و2000 كم، برأس حربي يبلغ وزنه 1800 كيلوجرام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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