سياسة
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بعد 40 عاماً.. "إف بي آي" تكشف تفاصيل مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث في أمريكا
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تعرض الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، لتهديد محتمل بالاغتيال خلال زيارتها للولايات المتحدة عام 1983، حيث كانت وزوجها الأمير فيليب في كاليفورنيا، إلا أن الرحلة مرت دون وقوع أي حادث.
بعد 40 عاماً.. "إف بي آي" تكشف تفاصيل مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث في أمريكا
ملفات نزعت عنها السرية ل“إف بي آي” تكشف مؤامرة محتملة لقتل الملكة إليزابيث في الولايات المتحدة / صورة: AA
26 مايو 2023

كشفت ملفات، نُزعت عنها السرية، لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مؤامرة محتملة لاغتيال الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها عام 1983 لكاليفورنيا.

وجاء التهديد المحتمل بعد مكالمة هاتفية أجراها "رجل ادعى أن ابنته قُتلت في إيرلندا الشمالية برصاصة مطاطية" وفقاً للوثيقة التي تشير أيضاً إلى حانة اعتاد ارتيادها متعاطفون مع الجيش الجمهوري الأيرلندي.

وزارت الملكة وزوجها الأمير فيليب الساحل الغربي للولايات المتحدة في فبراير/شباط/فبراير ومارس/آذار 1983، ومرت الرحلة دون وقوع أي حادث.

وقبل أربع سنوات من ذلك في العام 1979، قتل مسلحون من الجيش الجمهوري الإيرلندي المعارض للحكم البريطاني في إيرلندا الشمالية، لويس ماونتباتن، آخر حاكم استعماري للهند وعم فيليب، في هجوم بقنبلة.

وذكرت الوثيقة أن الرجل ادعى أنه كان سيحاول إيذاء الملكة "برمي بعض الأشياء من جسر غولدن غايت على اليخت الملكي "بريتانيا" عندما يمر تحت الجسر".

وأضافت أنه بدلاً من ذلك "سيحاول قتل الملكة اليزابيث عندما تزور حديقة يوسمايت الوطنية".

وأشارت وثيقة منفصلة مؤرخة في العام 1989 إلى أنه فيما لم يكن "إف بي آي" على علم بأي تهديد محدد ضد الملكة "فإن احتمال التهديدات ضد الملكية البريطانية حاضر دائماً لدى الجيش الجمهوري الإيرلندي".

وكانت الملكة التي توفيت في سبتمبر/أيلول الماضي عن 96 عاماً، أعلنت في السابق أنها كانت هدفاً لمؤامرات اغتيال عدة.

في العام 1970 نفّذ متعاطفون مع الجيش الجمهوري الإيرلندي محاولة فاشلة لإخراج قطارها عن مساره غرب سيدني، وفي العام 1981 حاولت المنظمة نفسها قتلها بقنبلة خلال زيارة لشيتلاند، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا.

وفي العام نفسه، أطلق مراهق مختل عقلياً رصاصة باتجاه سيارة الملكة خلال زيارة لنيوزيلندا. كذلك، أطلقت مراهقة ست رصاصات عليها خلال عرض للحرس الملكي في وسط لندن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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