أعلنت شركة "نورالينك" الناشئة التي يملكها إيلون ماسك الخميس، تلقّيها موافقة من السلطات الصحية الأمريكية، على إجراء اختبارات زرع شرائح ذكية في الدماغ على البشر.

واعتبرت الشركة أن هذه الاختبارات ستكون "خطوة أولى مهمة تتيح مساعدة كثير من الأشخاص" بواسطة هذه التقنية، لافتة إلى أن باب التطوع للتجارب السريرية لم يُفتَح بعد.

وتصمّم "نورالينك" أجهزة ذكية تُزرع في الدماغ، للتواصل مع أجهزة كمبيوتر مباشرة من خلال التفكير.

ويُفترض أن تُستخدَم هذه التقنية في مرحلة أولى لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل أو الذين يعانون أمراضاً عصبية، لكنّ الهدف على المدى الطويل يتمثل في جعل هذه الغرسات آمنة وموثوقاً بها وبسيطة لدرجة أنها ستندرج في إطار الجراحات الاختيارية، وسيتمكن الأشخاص عندها من دفع بضعة آلاف من الدولارات لتزويد أدمغتهم بقدرات معلوماتية.

وفي عام 2020 قال ماسك خلال المؤتمر السنوي للشركة، إن هذه الشرائح ستمكّن البشرية من تحقيق "التعايش مع الذكاء الصناعي".

ويُبدي الملياردير خشيته من أن تتفوق أنظمة الذكاء الصناعي على البشر وتتحكم بهم يوماً.

وفي مارس/آذار الماضي أسس ماسك شركة "XAI" للذكاء الصناعي، لمنافسة شركة "OpenAI" التي صممت برنامج الذكاء الصناعي التوليدي "ChatGPT" القادر على التفاعل مع البشر وإنتاج كل أنواع النصوص عند الطلب.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أعرب ماسك عن اطمئنانه إلى أن "جهاز نورالينك بات جاهزاً للبشر"، موضحاً أن "جدوله الزمني مرهون تالياً بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية".

إلاّ أنّ رئيس "تسلا" و"سبيس إكس" المتخصصة في استكشاف الفضاء، درج على إطلاق توقعات غير مؤكدة، منها مثلاً ما يتعلق باستقلالية سيارات "تسلا" الكهربائية.

وفي يوليو/تموز 2019 تَوقَّع أن تتمكن "نورالينك" من إجراء اختباراتها الأولى على البشر عام 2020.

وحتى الآن تمكنت الشركة من زرع نماذج أولية بحجم عملات معدنية صغيرة في أدمغة الحيوانات، وأظهرت التجارب أن هذه التقنية مكّنت قروداً من اللعب بألعاب فيديو أو طبع كلمات على الشاشة بمجرّد تتبُّع حركة السهم على الشاشة بأعيُنها.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أجرت الشركة الناشئة تقويماً لما توصلت إليه بشأن تصميم روبوت للجراحة وابتكار غرسات أخرى تُزرع في النخاع الشوكي أو العينين، بما يتيح استعادة الحركة أو البصر.