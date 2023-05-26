قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن الخلاص الوحيد للإرهابيين هو الاستسلام للعدالة التركية.

جاء ذلك في كلمة لأكار خلال جولة انتخابية بولاية قيصري وسط البلاد، أكد فيها أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب دون هوادة بتنفيذه عمليات أمنية ناجحة.

وكشف الوزير عن أن زعماء تنظيم "PKK" الإرهابي يناشدون "أسيادهم" للضغط على تركيا من أجل وقف عمليات مكافحة الإرهاب شمال العراق وسوريا.

ولم يذكر أكار أسماء الجهات التي يناشدها زعماء التنظيم الإرهابي، إلا أن تركيا عادة ما تتهم أطرافاً غربية بدعم التنظيم.

وتابع الوزير قائلاً: "إلا أنهم (زعماء التنظيم) لن يتمكنوا من إيقاف الجيش التركي، وخلاصهم الوحيد هو الاستسلام للعدالة التركية".