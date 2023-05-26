أصيب فلسطينيان بالرصاص، وعشرات بالاختناق، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة شمال الضفة الغربية.

وقال مراد اشتيوي، منسق لجان "المقاومة الشعبية" في كفر قدّوم شرقي قلقيلية (شمال)، إن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بالاختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدّوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأضاف اشتيوي في بيان، أن المسيرة الأسبوعية انطلقت عقب صلاة الجمعة، تنديداً باعتداءات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين.

وأشار إلى أن جميع الإصابات عُولجت ميدانياً.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون ميدانيون لوكالة الأناضول، إنهم قدموا العلاج ميدانياً لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

​​​​​وفي وسط الضفة الغربية، أصيب 4 فلسطينيين أحدهم حالته خطيرة في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون، على مزارعين.

وقال أمين أبو عليا، عمدة بلدة المغيّر شرقي رام الله، لوكالة الأناضول، إن "عشرات المستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين في محيط البلدة، وأحرقوا أربع مركبات فلسطينية مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين".

وأضاف أبو عليا، أن "المستوطنين استخدموا الرصاص الحي والحجارة والعصي في هجومهم".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي تدخل لحماية المستوطنين مطلقاً قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين الفلسطينيين".

وبيّن أن أربعة مواطنين أصيبوا بجراح بينهم إصابة بالرصاص الحي في الرأس نقلت للعلاج في المستشفى، فيما البقية كانت إصاباتهم بالحجارة والعصي.

ولفت إلى أن البلدة تتعرض بشكل متواصل منذ سنوات لهجمات من المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات أسبوعية رفضاً للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يفرقها ويلاحق المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.