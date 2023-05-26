سياسة
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تركيا تؤكد دعمها اعترافاً متبادلاً بوحدة الأراضي بين أرمينيا وأذربيجان
ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن أذربيجان اقترحت على أرمينيا توقيع اتفاقية سلام شامل، مشدداً على أن بلاده تدعم مسألة الاعتراف المتبادل بين أرمينيا وأذربيجان بوحدة أراضيهما.
تركيا تؤكد دعمها اعترافاً متبادلاً بوحدة الأراضي بين أرمينيا وأذربيجان
جاوش أوغلو: أذربيجان اقترحت على أرمينيا توقيع اتفاقية سلام شامل / صورة: AA
26 مايو 2023

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على أن بلاده تدعم مسألة الاعتراف المتبادل بين أرمينيا وأذربيجان بوحدة أراضيهما.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها في ولاية أنطاليا، الجمعة، وصف خلالها تصريحات أرمينيا وأذربيجان بشأن مسألة الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي بـ"الإيجابية".

وقال جاوش أوغلو: "أرمينيا تعرب عن استعدادها للاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان، والتصريحات الواردة حيال مسألة الاعتراف المتبادل إيجابية، ونحن ندعمها".

وأضاف: "أذربيجان اقترحت على أرمينيا توقيع اتفاقية سلام شامل، وإذا وافقت الأخيرة فسيجري التفاوض في أقرب وقت ويجري التوقيع. وتركيا ستتخذ خطوات إيجابية بهذا الصدد".

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تريد أن يتحقق السلام في المنطقة والقوقاز.

والاثنين الماضي، أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن استعداده للاعتراف بإقليم قره باغ جزءاً من الأراضي الأذربيجانية.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن هناك اتجاهاً لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس وحدة الأراضي والاعتراف المتبادل بالسيادة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في قره باغ من الاحتلال الأرميني، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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