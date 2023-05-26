شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية القرار الذي سيتخذه المواطنون الأحد في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية من أجل مستقبل بلدهم وأطفالهم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه على هامش ملتقى نسوي أقامه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الجمعة، في مركز إسطنبول للمؤتمرات، قبل يومين من الجولة الثانية للانتخابات.

وقال أردوغان: "الأحد القادم سنتوجه مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، وربما سنتخذ أحد أهم الخيارات في حياتنا (..) سنتخذ قراراً مهماً للغاية ليس فقط بشأن أنفسنا، بل أيضاً بشأن مستقبل بلدنا وأطفالنا".

وفي 14 مايو/أيار الجاري شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الرئاسية الرئيس أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وتقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 مايو/أيار، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التركي أنه خلال مسيرته السياسية المستمرة منذ 40 عاماً، حرص على السير والتعاون مع العنصر النسائي في العمل العام.

وتابع: "تغلبنا دائماً على العقبات التي واجهتنا والهجمات التي استهدفت حياتنا بفضل دعم المرأة"، وأوضح: "أود أن أؤكد اليوم مجدداً أن النساء هن أعظم أبطال مسيرتنا لخدمة الوطن والشعب".

وأشار إلى أن "المرأة هي التي أنقذت الديمقراطية التركية من ظلام 28 فبراير/شباط" في إشارة إلى انقلاب ما بعد الحداثة الذي حدث في عام 1997.

ولفت إلى دور المرأة بالدفاع عن الإرادة الوطنية والتصدي لجميع الهجمات التي استهدفتها، مبيناً أن "النساء تحدين الدبابات والطائرات ليلة 15 يوليو/تموز (محاولة انقلاب 2016)".