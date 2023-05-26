سياسة
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"الدولية للطاقة الذرية" تعرض خطة لحماية محطة زاباروجيا الأوكرانية
يقدم مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتراحاً للأمم المتحدة يهدف إلى حماية محطة زاباروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. ومنذ أشهر يجري رافايل غروسي، مفاوضات لضمان حماية هذا الموقع نظراً لخطورة الوضع بسبب القتال.
"الدولية للطاقة الذرية" تعرض خطة لحماية محطة زاباروجيا الأوكرانية
تقع المنشأة النووية وهي الأكبر في أوروبا على ضفاف نهر دنيبرو الذي يفصل بين المعسكرين في هذه المنطقة  / صورة: Reuters
26 مايو 2023

يقدّم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اقتراحاً للأمم المتحدة الثلاثاء، يهدف إلى حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زاباروجيا التي يسيطر عليها الجيش الروسي، على أمل التوصل إلى اتفاق قبل هجوم مضاد محتمل لكييف.

وذكر بيان للوكالة أرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية أن "غروسي يخطط لإطلاع مجلس الأمن الدولي على وضع السلامة النووية "في زاباروجيا"خلال اجتماع يعقد في 30 مايو/أيار برئاسة سويسرا".

ويُجري غروسي منذ أشهر مفاوضات لضمان حماية هذا الموقع في جنوب شرق أوكرانيا نظراً لخطورة الوضع بسبب القصف.

وتقع هذه المنشأة وهي الأكبر في أوروبا، على ضفاف نهر دنيبرو الذي يفصل بين المعسكرين في هذه المنطقة.

واستُهدفت المحطة بشكل متكرر وانقطعت عن شبكة الكهرباء سبع مرات منذ استيلاء الجيش الروسي عليها في 4 مارس/آذار 2022.

وزار رافايل غروسي الذي لديه فريق من الخبراء في الموقع، المحطة نهاية مارس/آذار، وهو يكثّف منذ ذلك الحين جهوده محذراً من "خطر حقيقي لوقوع حادث نووي".

وكرر في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن نلعب بالنار".

وجرى التخلي عن فكرة طُرحت في البداية تمثلت في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول الموقع لتسهيل اتخاذ تدابير واقعية مقبولة لكل من كييف وموسكو.

وقال غروسي "الأمر بسيط جداً: لا تطلقوا النار على المحطة ولا تستخدموها قاعدة عسكرية" مطالباً موسكو بعدم تخزين معدات عسكرية هناك.

وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي قابلته الصحافة الفرنسية أنه "من غير المؤكد أن المعسكرين سيقبلان بمبادئ" الخطة. وأضاف "في هذه المرحلة، يبدو الأمر غير مرجح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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