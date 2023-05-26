نجحت طهران وبروكسل، الجمعة، في تنفيذ صفقة تبادل سجناء توسطت فيها سلطنة عمان، شملت دبلوماسياً إيرانياً وعامل إغاثة بلجيكياً.

وأعلن التليفزيون الإيراني الحكومي أن الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن في بلجيكا " قدأُفرِج عنه".

وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن مواطنه عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل "سيعود إلى بلجيكا" في وقت لاحق من اليوم.

جاء ذلك في الوقت الذي أتمت فيه بلجيكا وإيران نقل المفرج عنهما إلى العاصمة العمانية مسقط، تمهيداً لنقل كل منهما إلى بلده.

وقال دي كرو: "الليلة الماضية، جرى نقل أوليفييه إلى عمان حيث تكفل به فريق من العسكريين والدبلوماسيين البلجيكيين، وأجرى هناك فحوصات طبية لتقييم حالته الصحية، وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة"، حسب ما نقلت وسائل إعلام أوروبية.

وأضاف: "إذا سار كل شيء كما هو متوقع، فسيكون بيننا الليلة"، مشيراً إلى أن فانديكاستيل أمضى 455 يوماً في السجن بطهران "في ظروف لا تُحتمل رغم براءته".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر، إطلاق سراح أسدي.

وقال: "أسد الله أسدي، دبلوماسينا البريء الذي اعتُقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين في انتهاك للقانون الدولي، في طريقه الآن إلى الوطن".

وحكم على أسدي في عام 2021 بالسجن 20 عاماً في بلجيكا، لإدانته بـ"محاولات اغتيال إرهابية" كانت تستهدف اجتماعاً للمعارضة الإيرانية في فرنسا في 2018.

بدوره، أوقف عامل الإغاثة البلجيكي في 24 فبراير/شباط 2022 في طهران، وحكم عليه بالسجن 40 عاماً و74 جلدة بتهمة "التجسس".

وتعليقاً على الصفقة، أعلنت المعارضة الإيرانية رفضها لتلك الخطوة واتهمت بلجيكا بـ"دفع فدية مخزية" لإيران للإفراج عن مواطنها.

وأوقف أسدي في ألمانيا أثناء محاولته العودة إلى مقر إقامته النمسا، ثم جرى تسليمه إلى بلجيكا حيث لا يتمتع بحصانة دبلوماسية.

يذكر أن البرلمان البلجيكي أقر في يوليو/تموز 2022، معاهدة لتبادل السجناء مع إيران دخلت حيز التنفير في أبريل/نيسان 2023.

واعتبرت الحكومة البلجيكية هذه المعاهدة "فرصة" لإطلاق سراح مواطنها فانديكاستيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العمانية أنه جرى التوصل إلى اتفاق إيراني بلجيكي، برعاية سلطنة عمان، للإفراج المتبادل عن "رعايا متحفظ عليهم في البلدين".

وأكدت أنه "جرى نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم".