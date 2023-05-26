قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن ملايين الألغام الأرضية والمتفجرات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وقال المكتب الأممي: "لا تزال ملايين الألغام الأرضية والمتفجرات تهدد حياة المدنيين في ‎اليمن".

وأضاف أن تلك الألغام والمتفجرات "تعيق حركة الأشخاص والبضائع ووصول المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن "الأمم المتحدة تواصل مع شركاء قطاع التعامل مع الألغام أنشطة التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب".

وحسب تقارير رسمية يمنية، أودت الألغام بحياة آلاف المدنيين في العديد من المحافظات منذ بدء الحرب في مارس/آذار 2015.

وتتهم منظمات حقوقية وجهات حكومية الحوثيين بزرع أكثر من مليوني لغم أرضي، فيما توجه الجماعة اتهامات للقوات الحكومية بزرع العديد من العبوات والألغام والمتفجرات.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.