ألقت الشرطة الأمريكية الجمعة القبض على منفذ الهجوم ضد "البيت التركي" في نيويورك قبل أيام.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول فإن شرطة نيويورك قبضت على المشتبه به صباح اليوم.

وأضافت أن التحقيق لا يزال مستمراً مع المتشبه به "ر.أ" منفذ الهجوم على البيت التركي.

بدورها قالت شرطة نيويورك في بيان إنها وقفت المدعو "رجب آق بيق" الساعة 10.15 بالتوقيت المحلي (GMT-4).

وأشار البيان إلى أن "آق بيق" (29 عاماً) وجهت إليه تهم الشروع في السرقة وجريمة الإرهاب وحيازة أسلحة لارتكاب جريمة والتهديد بالإرهاب وإلحاق أضرار جزائية وتوجيه التهديدات.

واقتاد شرطيان منفذ الهجوم ويداه مكبلتان بالأصفاد إلى المحكمة، حسب مراسل الأناضول.

ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق الجمعة.

والاثنين الماضي أعلن القنصل التركي في نيويورك ريحان أوزغور أن الاعتداء الذي تعرض له البيت التركي اقتصر على أضرار مادية.

وفي تصريحات للأناضول أشار إلى أن الاعتداء وقع الساعة 03.14 بالتوقيت المحلي من شخص مجهول.

وأوضح أن الشخص حطم بقضيب حديدي 12 لوحاً زجاجياً في بوابة الدخول والواجهة المطلة على الشارع رقم 46.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول تمكنت السلطات التركية الأربعاء من تحديد هوية المعتدي إثر تحقيقات أجرتها بناء على بلاغ وردها.

والمتهم اسمه رجب آق بيق، وغادر تركيا السنة الماضية ولديه سوابق في "الجرح والتهديد وحيازة المخدرات"، ويعاني مشكلات نفسية.

وأحالت السلطات التركية المعلومات التي توصلت إليها إلى شرطة نيويورك.

وعقب ذلك شرعت شرطة نيويورك بالتحقيقات وداهمت مأوى للمشردين يمكث فيه المتهم الثلاثاء، إلا أنها لم تعثر عليه هناك.