سياسة
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مشاركة قياسية لأتراك الخارج في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
بلغ عدد الأتراك بالخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مليوناً و912 ألفاً و30 ناخباً، وفي حين انتهت عملية التصويت في البعثات الخارجية بتاريخ 24 مايو/أيار الجاري، فلا تزال مستمرة بالمعابر الحدودية.
مشاركة قياسية لأتراك الخارج في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
رئاسيات تركيا.. أصوات المغتربين تتجاوز 1.9 مليون / صورة: AA
27 مايو 2023

بلغ عدد أتراك الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مليوناً و912 ألفاً و30 ناخباً منذ انطلاق التصويت في دول إقامتهم وفي المعابر الحدودية صباح السبت الماضي.

وانتهت عملية التصويت للجولة الثانية من السباق الرئاسي في البعثات التركية الخارجية يوم 24 مايو/أيار الجاري، ولا تزال مستمرة في المعابر الجمركية.

وحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن مليوناً و912 ألفاً و30 ناخباً مغترباً أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 20.00 مساء الجمعة (17.00 ت.غ).

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت في المعابر الجمركية الحدودية حتى الساعة 17:00 (14.00 ت.غ) من يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري، موعد إجراء الانتخابات في عموم تركيا.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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