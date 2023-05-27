صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه توجد بشرى قريبة بخصوص اكتشافات نفطية في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "أ خبر" المحلية مساء الجمعة.

وأوضح أردوغان وجود اكتشافات جديدة في ولايتَي أوردو وريزة المطلتين على البحر الأسود شمالي البلاد، وقال: "يوجد في إحداهما الغاز الطبيعي، والنفط في الأخرى".

وأردف أنه في حال العثور على احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في هاتين الولايتين، فإن ذلك سيزيد من استطاعتهما بشكل كبير.

كما لفت إلى إمكانية اكتشاف كميات كبيرة في حقل صقاريا الذي سبق وجرى الإعلان عن اكتشاف 711 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فيه.