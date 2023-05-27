سياسة
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في ولايتين تطلان على البحر الأسود.. أردوغان: بشرى قريبة باكتشافات نفطية
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه توجد بشرى قريبة بخصوص اكتشافات نفطية جديدة بولايتَي أوردو وريزة المطلتين على البحر الأسود شمالي البلاد، وقال: "يوجد في إحداهما الغاز الطبيعي، والنفط في الأخرى".
في ولايتين تطلان على البحر الأسود.. أردوغان: بشرى قريبة باكتشافات نفطية
أردوغان: بشرى قريبة باكتشافات نفطية جديدة في ولايتَي أوردو وريزة / صورة: AA
27 مايو 2023

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه توجد بشرى قريبة بخصوص اكتشافات نفطية في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "أ خبر" المحلية مساء الجمعة.

وأوضح أردوغان وجود اكتشافات جديدة في ولايتَي أوردو وريزة المطلتين على البحر الأسود شمالي البلاد، وقال: "يوجد في إحداهما الغاز الطبيعي، والنفط في الأخرى".

وأردف أنه في حال العثور على احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في هاتين الولايتين، فإن ذلك سيزيد من استطاعتهما بشكل كبير.

كما لفت إلى إمكانية اكتشاف كميات كبيرة في حقل صقاريا الذي سبق وجرى الإعلان عن اكتشاف 711 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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