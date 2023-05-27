سياسة
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البرهان يطلب إنهاء مهام المبعوث الأممي بالسودان وغوتيريش "مصدوم"
طلب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنهاء مهام المبعوث الأممي بالسودان فولكر بيرتس، معتبراً أنه مارس "التدليس والتضليل"، فيما أعرب غوتيريش عن صدمته من الطلب مؤكداً ثقته الكاملة ببيرتس.
البرهان يطلب إنهاء مهام المبعوث الأممي بالسودان وغوتيريش "مصدوم"
البرهان (يمين) يرحب بفولكر بيرتس خلال لقاء سابق بينهما / صورة: الصحافة السودانية
27 مايو 2023

طلب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ترشيح بديل لرئيس البعثة الأممية "يونيتامس" فولكر بيرتس.

جاء ذلك في رسالة أرسلها البرهان إلى غوتيريش نشرتها وسائل إعلام سودانية منها منصة "سودانيات" (خاصة) على تويتر.

وحسب الرسالة قال البرهان: "إن بيرتس مارس في تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة التدليس والتضليل بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية".

وأضاف: "كما أن بيرتس أصر على رفضه بوسائل وأساليب غير أمينة رغم ما اعترى هذا الاتفاق من ضعف وثغرات وإشارات سالبة مثلت بؤر توتر في الساحة السياسية والاجتماعية وأفضى إلى ما حدث من تمرد ومواجهات عسكرية".

واعتبر أن "قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لم يقدم على ما أقدم عليه لولا تلقِّيه إشارات ضمان وتشجيع من أطراف أخرى من بينها بيرتس بحسب ما أفضى به المتمرد حميدتي لبعض من سعى لاحتواء التوتر قبل انفجار الوضع"، وفق الرسالة.

واستطرد البرهان: "لكل ما سبق نرى أن وجود فولكر بيرتس على رأس بعثة يونيتامس فريق الأمم المتحدة بالسودان أصبح مصدر انعكاسات سلبية على الانطباع تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها في السودان وخصماً من تجربتها ومساهمتها الإيجابية المقدرة التي لمسها المجتمع والمواطن السوداني سابقاً".

وأردف: "كما ثبت من خلال ما قضاه (بيرتس) من وقت وزمن على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس بالصورة التي تسهم في الوصول إلى عملية انتقال ناجحة".

وتابع البرهان: "لكل ما سبق نطلب من الأمين العام ترشيح بديل للسيد فولكر بيرتس حرصاً على العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان العضو في الأمم المتحدة والبلد المضيف لبعثة يونيتامس".

صدمة غوتيريش

من ناحيتها قالت الأمم المتحدة الجمعة إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "مصدوم" من طلب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ترشيح بديل لرئيس البعثة الأممية "يونيتامس" فولكر بيرتس.

جاء ذلك في تغريدة على حساب "الناطق الرسمي" لغوتيريش، نقلها حساب موقع أخبار الأمم المتحدة على تويتر.

وجاء في التغريدة: "يشعر الأمين العام بالصدمة بشأن خطاب تلقاه من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان".

ورد غوتيريش على رسالة البرهان قائلاً: "الأمين العام فخور بعمل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ويجدد تأكيد ثقته الكاملة بممثله الخاص في السودان"، وفق تغريدة حساب متحدث الأمم المتحدة.

ويهدف الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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