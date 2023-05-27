سياسة
3 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: يمكن أن يعود بعض السوريين إلى مناطق سيطرة النظام لكن بشكل آمن
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن أنقرة تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري وتلك التي يسيطر عليها النظام أيضاً، لافتاً إلى أنه جرى تناول الموضوع مع النظام في إطار المسار الرباعي الذي استضافتهه موسكو.
جاوش أوغلو: يمكن أن يعود بعض السوريين إلى مناطق سيطرة النظام لكن بشكل آمن
جاوش أوغلو: نريد إعادة السوريين بشكل آمن إلى مناطق النظام أيضاً / صورة: AA
27 مايو 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن أنقرة تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام أيضاً بشكل آمن، وليس فقط إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري.

وفي مقابلة مع قناة محلية مساء الجمعة لفت جاوش أوغلو إلى عودة نحو 553 ألف سوري إلى المناطق التي طهرتها تركيا من الإرهاب شمالي سوريا.

وأضاف: "نريد إعادة السوريين إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام أيضاً وليس فقط المناطق الآمنة".

ولفت إلى تناول الموضوع مع النظام في إطار المسار الرباعي الذي يضم روسيا وإيران أيضاً.

وأضاف: "اتفقنا في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في موسكو على إعداد البنية التحتية من أجل إرسال السوريين بشكل آمن إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام، وقررنا تشكيل لجنة على مستوى نواب الوزراء بمشاركة المؤسسات المعنية أيضاً".

وأردف: "بعبارة أخرى نحن مصممون بالفعل على إعادة السوريين. ثانياً، نحن لا نفعل ذلك بخطاب عنصري، ولا ننسى أنهم بشر أيضاً".

ولفت إلى أن القسم الأكبر من السوريين في تركيا يرغب بالعودة إلى بلاده، وأكد ضرورة تنفيذ هذه العملية في إطار القوانين الدولية والتركية.

وفي البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو في 10 مايو/أيار الجاري أعلن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري اتفاقهم على تسهيل ضمان عودة السوريين إلى وطنهم الأم "بشكل طوعي وآمن ومشرف".

وبفضل مشاريع منازل الطوب في محافظة إدلب ومنطقتَي عمليتَي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" اللتين طهرتهما تركيا من الإرهاب تسارعت وتيرة عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم.

والخميس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية أنشأت منازل من الطوب في شمال سوريا (لإيواء النازحين واللاجئين العائدين)، وإن العمل جارٍ لبناء منازل جديدة تستوعب نحو مليون سوري بدعم قطري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us