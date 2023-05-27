شهد مطار إسطنبول السبت فاعلية تعريفية بالمطبخ التركي لا سيما المأكولات التي تشتهر بها ولاية هطاي.

وجرى تنظيم الفاعلية في قسم المغادرة بصالة الرحلات الخارجية حيث تذوق المسافرون الأطعمة التي تتميز بها هطاي، في إطار نشاطات أسبوع المطبخ التركي.

وفي كلمة قال قدري صامصونلو رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة للمطار (İGA)، إن هذه الفاعلية في المطار تحمل أهمية كبيرة من حيث التعريف بالمطبخ التركي.

وأوضح أن المسافرين الذين يتذوقون الأطباق التركية اللذيذة يتحدثون عنها في بلادهم.

وتقام فاعليات "أسبوع المطبخ التركي" برعاية رئاسة الجمهورية ودعم وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و27 مايو/أيار من كل عام.