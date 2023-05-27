سياسة
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"آلية مبيعات مشتركة".. تركيا وماليزيا تعززان التعاون في الصناعات الدفاعية
ازداد زخم التعاون بين تركيا وماليزيا بعد الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا في 6 فبراير/شباط 2023 إذ سارعت ماليزيا بحكومتها وجيشها إلى تقديم الدعم لتركيا. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت مصادر أن التعاون سيرتقي إلى مستوى تشكيل "آلية مبيعات بين الدولتين".
"آلية مبيعات مشتركة".. تركيا وماليزيا تعززان التعاون في الصناعات الدفاعية
المروحية المُسيّرة "ألبين" التركية في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2023) بماليزيا. / صورة: AA
27 مايو 2023

تسعى تركيا وماليزيا لتعزيز تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية من خلال توقيع اتفاقية جديدة.

وذكرت مصادر مُطّلعة أن التعاون بين البلدَين الصديقَين والشقيقَين في الصناعات الدفاعية سيرتقي إلى مستوى أعلى عبر تشكيل "آلية مبيعات بين الدولتَين".

وحسب المصادر، ازداد زخم هذا التعاون في الفترة الأخيرة لا سيّما بعد الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا في 6 فبراير/شباط 2023 إذ سارعت ماليزيا بحكومتها وجيشها إلى تقديم الدعم لتركيا.

وبعد 9 أيام من الزلازل، أجرى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم زيارة إلى تركيا للتعبير عن دعمه في مواجهة آثار الكارثة، وشهدت جولته محادثات هامة مع المسؤولين الأتراك حول الصناعات الدفاعية.

وتقرر خلال المحادثات إنشاء "آلية مبيعات بين الدولتَين" في مجال صناعة الدفاع والحفاظ على العلاقات بطريقة مباشرة دون الاستعانة بأي شركة وسيطة.

وفي هذا الإطار، أرسلت هيئة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية مسودة "اتفاقية تعاون" إلى وزارة الدفاع الماليزية من أجل إعداد البنية التحتية القانونية للآلية المذكورة.

وتجري الهيئة محادثات مباشرة مع الدولة الماليزية بشأن تصدير منتجات دفاعية مختلفة، بينها سفن ومدافع.

وأشاد نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية سردار دميرال، بمشاركة القطاع التركي القوية في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء "ليما 2023".

وأقيم المعرض في جزيرة لانكاوي الماليزية بين 23 و27 مايو/أيار الجاري، ويعد الأكبر والأوسع من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومثّل تركيا في المعرض 18 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب مشاركة رسمية من هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية، واتحاد مصدّري الصناعات الدفاعية والجوية التركية (SSI).

وعرضت الشركات التركية أحدث منتجاتها من مدرعات ومسيرات جوية وبرية على حد سواء، ومنظومات أسلحة وذخائر وغيرها من مختلف منتجات الصناعات الدفاعية.

وقال دميرال إن المعرض كان ناجحاً للغاية وأن الجانب التركي أجرى محادثات مباشرة مع صناع القرار المدنيين والعسكريين رفيعي المستوى في ماليزيا.

ولفت إلى توقيع اتفاقية على هامش المعرض لتزويد ماليزيا بطائرات مسيّرة تركية الصنع من طراز "العنقاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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