سياسة
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انتخابات تركيا.. بدء الصمت الانتخابي عشية جولة الرئاسيات الثانية
دخلت تركيا فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة 18.00 مساء السبت (15.00 تغ)، عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد. وبناء على ذلك، انتهت بحلول الساعة السادسة الفترة الممنوحة من أجل حملات الدعاية السياسة للمرشحين المتنافسين.
انتخابات تركيا.. بدء الصمت الانتخابي عشية جولة الرئاسيات الثانية
تحظر السلطات التركية حتى الساعة 6 من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها  / صورة: Reuters
27 مايو 2023

دخلت تركيا فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة 18.00 مساء السبت (15.00 تغ)، عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد 28 مايو/آيار الجاري.

ووفقاً للمادة 49 من القانون رقم 298أ الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات.

وبناء على ذلك، انتهت بحلول الساعة السادسة الفترة الممنوحة من أجل حملات الدعاية السياسة للمرشحين المتنافسين في الجولة الثانية، وهما الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليجدار أوغلو.

وتحظر السلطات التركية حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها، وتسمح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.

وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداء من الساعة 06:00 من يوم الانتخابات حتى الساعة 00:00 منتصف الليل.

كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين حماية الأمن العام.

ويمكن إقامة حفلات الزفاف بعد الساعة 18:00 يوم الانتخابات بشرط اتباع قواعد الحظر الانتخابي والقواعد المحدد في هذا الإطار.

ويتوجه الناخبون الأتراك صباح غد الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي ( 3 تغ).

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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