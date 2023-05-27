أبرمت شركة تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، صفقة بقيمة 36.5 مليون دولار مع دولة إفريقية لتأمين احتياجات الأخيرة بشأن أمن الحدود.

وأفاد مراسل الأناضول السبت بأن شركة "ASİSGUARD" التركية للصناعات الدفاعية، كانت تجري منذ مدة مباحثات مع إحدى الدول الإفريقية لتزويدها بمنظومات أمن الحدود.

ومؤخراً أسفرت المباحثات بين الجانبين عن نتائج إيجابية تمثّلت في إبرام صفقة بقيمة 36.5 مليون دولار.

وفي مراسم لتوقيع الصفقة، مثّل الشركة التركية مديرها العام باريش دوزغون، فيما لم تُكشف أي تفاصيل بخصوص الدولة الإفريقية.

وعلمت الأناضول أن الشركة التركية متخصصة بالدرجة الأولى في صناعات الدرون المسلح، ومنتجات البصريات الكهربائية وتزويد المركبات بمستلزمات الصناعات الدفاعية.

وأوضحت مصادر في شركة "ASİSGUARD" أن الصفقة المبرمة مع الدولة الإفريقية تتضمن تصدير منتجات صناعات الدفاعية، ودمجها وصيانتها مع مرور الزمن.

ومن المقرر أن تُستخدم منتجات الشركة التركية من الدولة الإفريقية، في توفير أمن الحدود وفي الأمن الداخلي.