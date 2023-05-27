سياسة
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مقتل 3 أشخاص على الأقل في اشتباك بين طالبان وحرس الحدود الإيراني
اندلعت اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود الإيراني وقوات حكومة "طالبان" على الشريط الحدودي بين إيران وأفغانستان. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان إن اثنين من أفراد حرس الحدود الإيراني ومقاتلاً من الحركة قُتلوا، خلال الاشتباكات.
مقتل 3 أشخاص على الأقل في اشتباك بين طالبان وحرس الحدود الإيراني
وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة طالبان أطلق جنود إيرانيون النار في المناطق الحدودية في منطقة كونج بإقليم نيمروز / صورة: Reuters
27 مايو 2023

اندلعت السبت اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود الإيراني وقوات حكومة "طالبان" على الشريط الحدودي بين إيران وأفغانستان، ما أدى إلى مقتل 2 من حرس الحدود الإيراني وعنصر من طالبان.

وقال متحدث باسم حركة طالبان ووسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت إن اثنين من أفراد حرس الحدود الإيراني ومقاتلاً من طالبان قُتلوا بعد تبادل إطلاق النار.

وذكرت وكالة أنباء فارس، أن الاشتباكات المسلحة اندلعت بالقرب من "مخفر ساسولي" الحدودي بين البلدين.

ونقلت عن مصدر مطلع أن توتراً بين "قوات حرس الحدود الايرانية ومسلحي طالبان تطور إلى تبادل لإطلاق النار".

بدوره، أشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى انتهاء الاشتباكات وانعقاد اجتماع بين مسؤولي الطرفين لتقييم أسباب اندلاعها.

وأظهرت مشاهد مصورة بثها التليفزيون الإيراني صدور دوي اشتباكات عنيفة في المنطقة الحدودية.

وأكد موقع نور نيوز الإيراني شبه الرسمي مقتل فرد من حرس الحدود الإيراني.

وفي أول بيان رسمي حول التطورات، قال نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران قاسم رضائي إن قوات طالبان أطلقت النار صباح اليوم نحو الجانب الإيراني وأن حرس الحدود ردّ عليها.

وأوضح رضائي أن الاشتباكات توقفت لفترة لكنها اندلعت من جديد في وقت لاحق ولا تزال متواصلة.

ولفت إلى أن القائد العام القائد العام لقوى الأمن الداخلي أحمد رضا رادان، أمر حرس الحدود بالرد بحزم على أي انتهاك أو عدوان حدودي.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، عبد النافع تاكور، في بيان: "أطلقت قوات (حرس) الحدود الإيرانية النار اليوم في إقليم نيمروز باتجاه أفغانستان، ما قوبل برد فعل مضاد".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة طالبان عناية الله خوارزمي "للأسف، أطلق جنود إيرانيون النار اليوم واندلع اشتباك مرة أخرى في المناطق الحدودية في منطقة كونج بإقليم نيمروز".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي طالبان من تجاهل حقوق إيران في المياه بموجب اتفاقية 1973.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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