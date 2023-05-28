سياسة
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تركيا.. انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
فُتحت صباح اليوم الأحد مكاتب الاقتراع لاستقبال المواطنين الأتراك للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تستمر العملية حتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.
تركيا.. انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي. / صورة: AA
28 مايو 2023

انطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 17:00.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلازل التي وقعت في 6 فبراير/شباط 2023، لضمان إجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

وتحظر السلطات التركية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها، وتسمح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.

وبداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة التاسعة إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يُحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداءً من الساعة 06:00 من يوم الانتخابات إلى الساعة 00:00 منتصف الليل.

كما يُحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين حماية الأمن العام.

ويمكن إقامة حفلات الزفاف بعد الساعة 18:00 يوم الانتخابات بشرط اتباع قواعد الحظر الانتخابي والقواعد المحدد في هذا الإطار.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان، والمرشح المنسحب محرم إنجه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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