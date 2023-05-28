تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين السبت ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع الـ21 على التوالي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، أن 80 ألفاً تظاهروا في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب ضد خطة "إصلاح القضاء".

وأشارت الصحيفة إلى أن آلافاً آخرين تظاهروا في مدن رعنانا وحيفا (شمال)، وكفار سابا (وسط)، وأماكن أخرى من البلاد.

وقالت الصحيفة إن الشرطة أغلقت عدداً من الشوارع الرئيسية قرب أماكن التظاهرات في أنحاء إسرائيل.

وحتى الساعة 20:05 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على تظاهرات المعارضة.

والأربعاء الماضي أعلن نتنياهو أن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" ستعود من جديد بعد أن أقر الكنيست موازنة إسرائيل.

ونقلت هيئة البث (رسمية) عن نتنياهو قوله، إن "التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة بالتأكيد، نحن في خضم التعامل معها، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة بشأنها".

وأعلن نتنياهو قبل أكثر من شهرين تعليق مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ومنذ أكثر من 21 أسبوعا، تنظم المعارضة احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي".