توصّل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى اتفاق مبدئي مع المشرّعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأمريكي وتجنُّب التخلف عن السداد، وفق وسائل إعلام أمريكية.

ورحب بايدن بالتوصل إلى اتفاق مبدئي، ووصفه بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وبأنه يمثل توافقاً لكنه مع ذلك يحافظ على أهم أولويات الديمقراطيين.

وقال بايدن في بيان: "الاتفاق يمثل توافقاً، وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون"، مضيفاً: "هذه هي مسؤولية الحكم".

وجاء هذا الاتفاق عقب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين، وتحذيرات من تبعات كارثية إذا لم يجر التوافق قبل الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين، في 5 يونيو/حزيران.

وتمثّل التحدي في دفع الكونغرس بمجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديموقراطي، إلى التصويت سريعاً على رفع سقف الدين العام، كي تتجنب الولايات المتحدة التخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون مدمرة.

وهذه المناورة البرلمانية كانت عادةً إجراء شكلياً للحزبين، لكن هذه المرة طالب الجمهوريون، بتخفيض الإنفاق العام مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وسقف الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.

وسبب هذا الاقتراض، هو للوفاء بالتزامات الحكومة الأمريكية المالية، لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.