سياسة
3 دقيقة قراءة
قصف روسي على كييف بذكرى تأسيسها وأوكرانيا تستعد لهجوم مضاد لاستعادة أراضيها
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوماً جوياً كبيراً على كييف أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال بذكرى تأسيسها الأحد. فيما أعلن مسؤولون عسكريون أن موسكو خففت الهجمات على باخموت لإعادة تنظيم صفوفها.
قصف روسي على كييف بذكرى تأسيسها وأوكرانيا تستعد لهجوم مضاد لاستعادة أراضيها
كييف / صورة: Reuters
28 مايو 2023

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوماً جوياً كبيراً خلال الليل على كييف أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال بذكرى تأسيسها اليوم الأحد.

وأفاد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة متجهة نحو كييف، إذ أسفر سقوط حطام عن مقتل رجل يبلغ من العمر 41 عاماً وإصابة امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً في المدينة.

وجاءت الهجمات قبل فجر الأحد الأخير من شهر مايو/أيار الذي تحتفل فيه كييف بالذكرى السنوية لتأسيسها رسمياً قبل 1541 عاماً.

وقال مسؤولون إن عدة مناطق في كييف، أكبر مدينة أوكرانية يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، تعرضت للهجمات الليلية، بما في ذلك حي بيشيرسكي التاريخي.

ومع ترقب هجوم مضاد أوكراني وشيك بعد 15 شهراً من بدء الحرب، كثفت موسكو الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة هذا الشهر بعد هدوء دام قرابة شهرين، واستهدفت منشآت وإمدادات عسكرية.

وأشار مسؤولون أوكرانيون كبار في تصريحات منفصلة إلى أن قواتهم مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب.

تراجع حدة الهجمات في باخموت

في السياق قالت مسؤولة كبيرة في كييف إن القوات الروسية خففت مؤقتاً وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

وبدأت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية الأسبوع الماضي بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان على تطبيق تيليغرام إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن النشاط العام للعمليات تراجع.

وتابعت "لم تكن أمس واليوم معارك نشطة في المدينة أو على أطرافها"، مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلاً من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.

وقالت ماليار "تراجع النشاط الهجومي للعدو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها (...) يحاول العدو تعزيز قدراته".

ومن المتوقع أن تشن كييف قريباً هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ "غداً أو بعد غد أو بعد أسبوع".

وقال ميخايلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية إن العمليات الأولية مثل تدمير خطوط الإمداد أو تفجير المستودعات قد بدأت بالفعل.

ونشر فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني مقطع فيديو السبت، يظهر القوات الأوكرانية وهي تؤدي قسماً وتستعد للمعركة، وكتب قائلاً "حان الوقت لاستعادة ما هو لنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us