قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوماً جوياً كبيراً خلال الليل على كييف أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال بذكرى تأسيسها اليوم الأحد.

وأفاد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة متجهة نحو كييف، إذ أسفر سقوط حطام عن مقتل رجل يبلغ من العمر 41 عاماً وإصابة امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً في المدينة.

وجاءت الهجمات قبل فجر الأحد الأخير من شهر مايو/أيار الذي تحتفل فيه كييف بالذكرى السنوية لتأسيسها رسمياً قبل 1541 عاماً.

وقال مسؤولون إن عدة مناطق في كييف، أكبر مدينة أوكرانية يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، تعرضت للهجمات الليلية، بما في ذلك حي بيشيرسكي التاريخي.

ومع ترقب هجوم مضاد أوكراني وشيك بعد 15 شهراً من بدء الحرب، كثفت موسكو الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة هذا الشهر بعد هدوء دام قرابة شهرين، واستهدفت منشآت وإمدادات عسكرية.

وأشار مسؤولون أوكرانيون كبار في تصريحات منفصلة إلى أن قواتهم مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب.

تراجع حدة الهجمات في باخموت

في السياق قالت مسؤولة كبيرة في كييف إن القوات الروسية خففت مؤقتاً وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

وبدأت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية الأسبوع الماضي بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان على تطبيق تيليغرام إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن النشاط العام للعمليات تراجع.

وتابعت "لم تكن أمس واليوم معارك نشطة في المدينة أو على أطرافها"، مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلاً من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.

وقالت ماليار "تراجع النشاط الهجومي للعدو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها (...) يحاول العدو تعزيز قدراته".

ومن المتوقع أن تشن كييف قريباً هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ "غداً أو بعد غد أو بعد أسبوع".

وقال ميخايلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية إن العمليات الأولية مثل تدمير خطوط الإمداد أو تفجير المستودعات قد بدأت بالفعل.

ونشر فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني مقطع فيديو السبت، يظهر القوات الأوكرانية وهي تؤدي قسماً وتستعد للمعركة، وكتب قائلاً "حان الوقت لاستعادة ما هو لنا".