دعت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الأحد طرفي النزاع في السودان، إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي مساء الاثنين.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، قبل يوم من انتهاء اتفاق تهدئة رعته الرياض وواشنطن في مدينة جدة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، وأسفر عن هدنة لمدة 7 أيام.

ومساء 22 مايو/أيار الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة أسبوع، مع استمرار محادثات بينهما في السعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع.

وأفاد البيان، بأن "السعودية والولايات المتحدة بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، تدعوان القوات المسلحة السودانية والدعم السريع لمواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديده".

وذكر أن "وقف إطلاق النار سينتهي الاثنين الساعة 9:45 بتوقيت الخرطوم (19:45 ت.غ)".

وأوضحت السعودية والولايات المتحدة في البيان ذاته، أنه "بما أن الاتفاق ليس كاملاً، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب السوداني".

من جانبها، حثت مصر السبت على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان و"عدم السماح بالتدخلات الخارجية في الأزمة الراهنة".

جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، التي شارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ومساء السبت أبدت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، في بيان "استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات خلال آخر يومين من الهدنة تحت رعاية الوساطة السعودية-الامريكية لمناقشة إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية".

وجاء هذا الإعلان غداة تأكيد السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، "تحسناً في احترام وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الخميس، مقارنة باليوم السابق له".

وقالت قوات الدعم السريع إن "اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد ألزم كلا الطرفين إخطار لجنة المراقبة والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة 9:45 بالتوقيت المحلي (19:46 ت.غ) من مساء يوم 27 مايو الجاري، باستعداده للموافقة على تمديد الاتفاق".

وحتى الساعة 21:25 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من الجيش السوداني على إعلان قوات الدعم السريع.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما، ما أسفر عن عدد كبير من الضحايا و"أوضاع إنسانية صعبة"، وفق مراقبين محليين ودوليين.