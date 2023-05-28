انطلقت في عموم تركيا صباح الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.

في المادة التالية نعرض آخر التطورات لحظة بلحظة بتوقيت مدينة إسطنبول.

8:00 صباحاً | مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين، ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

ويصوّت المواطنون الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلازل التي وقعت في 6 فبراير/شباط 2023، لضمان إجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

10:45 صباحاً | رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، يُعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات "وسيلة خير لأمتنا ووطننا".

جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين بمناسبة بدء الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقال فيه: "الناخبون الأتراك يتوجهون الآن إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وهناك اهتمام كبير بتلك الانتخابات التي نأمل أن تكون وسيلة خير لأمتنا ووطننا".

وأكد أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ومن دون أي مشاكل حتى الآن.

12:00 | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مقر لجنته الانتخابية بمنطقة أوسكودار بمدينة إسطنبول.

وتوقع أردوغان عقب الإدلاء بصوته أن تكون عملية الفرز سريعة الليلة، داعياً جميع المواطنين "للإدلاء بأصواتهم بلا تراخٍ أو تهاون".

وأضاف الرئيس التركي: "لأول مرة في تاريخ تركيا نشهد جولتين للانتخابات، أتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية في هذه الجولة مثل الجولة السابقة".

وتابع: "اليوم سيكون يوم الحسم، وآمل أن تكون هذه الانتخابات وسيلة خير للوطن والشعب".

12:14 | مرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات. وقال كليجدار أوغلو: "أدعو جميع مواطنينا للتوجه إلى الصناديق".

17:00 | إغلاق صناديق الاقتراع

انتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا عند الساعة 17:00 (GMT 3)، الأحد، بعد انطلاقها الساعة الثامنة صباحاً.

وأغلِقت صناديق الاقتراع وبدأت عملية الفرز في انتخابات الجولة الثانية بعموم تركيا.

وتنافس في جولة الإعادة كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

18:22 | نتائج أولية

بعد فرز 49.4% من الأصوات، تُظهر النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل حتى الآن على 56.36%، فيما حصل كمال كليجدار أوغلو على 43.64%.

18:52 | فرز 79.1%

بعد فرز 79.1 % من الأصوات، تُظهر النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل حتى الآن على 53.70%، فيما حصل كمال كليجدار أوغلو على 46.30%.

19:15 | فرز 89.8%

رجب طيب أردوغان: 52.72%

كمال كليجدار أوغلو: 47.28%

19:49 | فرز 97.1%

رجب طيب أردوغان: 52.21%

كمال كليجدار أوغلو: 47.79%