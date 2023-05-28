سياسة
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شاهد| رئاسيات تركيا.. متضررو الزلزال يدلون بأصواتهم بالجولة الثانية
شهدت المراكز المخصصة للاقتراع في المناطق المتضررة من الزلزال، صباح الأحد إقبالاً كثيفاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
شاهد| رئاسيات تركيا.. متضررو الزلزال يدلون بأصواتهم بالجولة الثانية
متضررو الزلزال يدلون بأصواتهم بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية / صورة: AA
28 مايو 2023

توجّه سكان الولايات التركية المتضررة من زلازل 6 فبراير/شباط 2023 إلى صناديق الاقتراع صباح الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتوافد الناخبون في ولايات غازي عنتاب وقهرمان مرعش وملاطية وشانلي أورفة وأدي يامان وكليس في تمام الساعة الثامنة إلى صناديق الاقتراع داخل مساكن مسبقة التجهيز مقامة في حدائق مدارس تضررت من الزلزال.

وشهدت مراكز الإيواء المؤقتة في قضائي نورداغي وإصلاحية بولاية غازي عنتاب توافداً كثيفاً للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد الناخبين في قهرمان مرعش 753 ألفاً و287 ناخباً، وفي ملاطية 531 ألفاً و110 ناخبين، وفي أدي يامان 399 ألفاً و753، وفي شانلي أورفة مليوناً و219 ألفاً و859، وفي كليس 96 ألفاً و925.

كما توجه الناخبون في ولايات هطاي وعثمانية وأضنة المتضررة إلى صناديق الاقتراع التي أقيمت في مدارس لم تتضرر من الزلزال ومراكز سابقة التجهيز.

وخصصت ولاية هطاي حافلات لنقل الناخبين المقيمين في المخيمات إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد الناخبين في هطاي مليوناً و62 ألفاً و886 ناخباً، وفي أضنة مليوناً و614 ألفاً و424، وفي عثمانية 385 ألفاً و998 ناخباً.

وعلى مدى أسابيع أولت الهيئة العليا للانتخابات المناطق المتضررة من الزلزال اهتماماً خاصاً، واتخذت تدابير خاصة بها لضمان تصويت مواطنيها في الانتخابات في أجواء سليمة.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية، ما خلف آلاف القتلى ودماراً هائلاً.

وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح تحالف الشعب، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 إلى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي ( 3 ت.غ)، إذ سيصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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