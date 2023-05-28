سياسة
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عقب إدلائه بصوته.. أردوغان: تركيا قدّمت كفاحاً ديمقراطياً بأعلى نسب مشاركة
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان بصوتيهما في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية بمدرسة صافت تشيبي بمنطقة أوسكُدار على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول.
عقب إدلائه بصوته.. أردوغان: تركيا قدّمت كفاحاً ديمقراطياً بأعلى نسب مشاركة
أردوغان رفقة عقيلته يدليان بصوتيهما في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية / صورة: AA
28 مايو 2023

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مدينة إسطنبول، رفقة عقيلته أمينة أردوغان.

وشارك الرئيس التركي في الانتخابات بمدرسة صافت تشيبي بمنطقة أوسكُدار على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، إذ كان في استقباله عدد من المواطنين قبيل الانتقال للإدلاء بصوته.

ووضع أردوغان وعقيلته ورقة صوتيهما في الصندوق الانتخابي رقم 3279، إذ وقفا في الطابور وأتمّا جميع الإجراءات المطلوبة قبل أن يوقّعا ويخرجا من القاعة.

وفي تصريحات عقب إدلائه بصوته أعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن تكون الانتخابات وسيلة خير للوطن والشعب التركي، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيه البلاد جولتَين للانتخابات.

وتابع: "لا دولة في العالم تبلغ فيها نسبة المشاركة في الانتخابات 90٪، تركيا استطاعت تقديم كفاح ديمقراطي بأجمل صورة بمشاركة وصلت إلى 90٪، واليوم أومن أن تكون المشاركة نفس الشيء".

وأضاف أردوغان أنه يعتقد أن عملية التصويت ستنتهي بسرعة اليوم لأن الجولة الحالية بين مرشحين اثنين فقط، ولا توجد بها أحزاب.

وتمنى الرئيس التركي أن تكون الانتخابات خيراً للدولة والشعب. وتابع "أتمنى من الشعب بشكل خاص عدم التهاون في مسألة المشاركة بالانتخابات".

وعقب عملية التصويت تبادل الرئيس أردوغان التحية مع المواطنين في حديقة المدرسة بعد خروجه من القاعة التي أدلى صوته بها، وتبادل معهم الأحاديث.

وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو.

وبدأ المواطنون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع. إلى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، إذ سيصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من الرئيس أردوغان، وكليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان، والمرشح المنسحب محرم إنجه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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